Alina Pușcaș și-a făcut o schimbare impresionantă de look. Cum arată acum prezentatoarea TV

Alina Pușcaș și-a luat prin surprindere fanii cu o schimbare de look la care cu siguranță nu se așteptau. Prezentatoarea TV a decis că este momentul pentru o transformare și le-a arătat cu mult entuziasm fanilor de pe rețelele de socializare rezultatul de care este extrem de încântată.

Alina Pușcaș, schimbare radicală de look

Alina Pușcaș a simțit nevoia unei transformări în ceea ce privește aspectul ei fizic, așa că a ales să se tundă. Prezentatoarea a optat pentru o tunsoare bob, iar schimbarea ei de look a fost apreciată de către fani. În plus, vedeta a optat și pentru un vopsit într-o nuanță de șaten. Alina Pușcaș este încântată de noua ei coafură și a împărtășit cu fanii primele imagini după ce s-a tuns.

Alina Pușcaș, despre decizia de a se întoarce la facultate

Alina Pușcaș le-a dezvăluit acum ceva timp fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că a decis să se întoarcă pe băncile facultății. Prezentatoarea TV a ales să urmeze cursurile unui master de la Universitatea Națională din Arte București. Fanii au fost bucuroși atunci când au aflat că vedeta își continuă studiile.

„Mi-am amintit că nu v-am anunțat că, oficial, de ieri sunt studentă. Deci, practic am trecut examenul de admitere la master, la UNARTE, și sunt acolo împreună cu ceilalți colegi, mă rog, o parte dintre ei i-am cunoscut. De ceilalți nu știu exact când vor apărea în vizor. Cert este că pe 29 septembrie începem treaba. Sunt superîncântată, de-abia aștept să încep. Mesajul meu este că, indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul, cu facultatea, master, doctorat, ce vreți voi. Important este să vă alocați timp, nervi, răbdare și pasiune”, a povestit Alina Pușcaș, pe Instagram.

Alina Pușcaș, despre cum a fost prima zi de facultate

Alina Pușcaș le-a povestit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare despre cum a decurs prima ei zi de facultate. Prezentatoarea TV a luat parte la festivitatea de deschidere, iar cu această ocazie i-a cunoscut pe câțiva dintre cei care îi vor fi profesori în acest an. Vedeta este încântată că a făcut acest pas și abia așteaptă să lucreze la primele proiecte și le ofere fanilor din impresiile sale.

„Gata și prima zi de facultate. Astăzi bineînțeles că nu s-a întâmplat mare lucru. A fost discursul decanului și am cunoscut o parte dintre profesorii cu care vom lucra anul acesta. Bineînțeles că nu am fost singurii, doar cei de la master, practic toți am început astăzi, dar a fost mai degrabă un meeting. Mâine începem practic cursurile. Sunt curioasă dacă intrăm direct în pâine cu proiecte sau stăm la discuții, să ne cunoaștem mai bine sau să aflăm despre ce o să învățăm anul acesta”, a povestit Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.

De asemenea, Alina Pușcaș a ținut să își încurajeze fanii să urmeze diferite cursuri sau chiar să îi urmeze exemplu de a se înscrie la facultatea și să studieze la orice vârstă.

„Eu vă încurajez din tot sufletul să faceți în general tot felul de cursuri, tot felul de școli care să vă ajute, să vă satisfacă curiozitatea, să vă îmbunătățiți anumite abilități, să vă exersați memoria, de ce nu”, a adăugat Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.

Citește și:

Daciana Sârbu, într-o ipostază romantică alături de noul partener, Alex Ghionea. Ce moment special au sărbătorit cei doi

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro