Ghidul jachetelor și paltoanelor perfecte pentru toamnă-iarnă 25/26

Sezonul de toamnă-iarnă aduce în prim-plan piese fresh care combină stilul cu funcționalitatea și care pot deveni cu ușurință elementul-cheie al oricărei garderobe de sezon.

  de  Georgescu Daria
Bally
Toamna aceasta, marile case de modă au transformat paltonul, jacheta și sacoul în piese statement, trecând firesc de la funcțional la estetic. Pe podiumurile de la Paris, Milano și Londra s-au remarcat siluete fluide, linii clare și materiale cu textură bogată, care reinventează ideea de outerwear. Este sezonul contrastelor subtile: piele și stofă, croieli masculine și detalii feminine, clasic și modern într-un echilibru perfect.

  • Fără guler

Versiunea modernă a sacoului clasic, jacheta fără guler redefinește ideea de tailoring rafinat. În colecțiile Calvin Klein, Prada și Tory Burch, siluetele au linii curate și o structură precisă, care oferă un aer sofisticat fără a părea rigid. Este piesa perfectă pentru un look polished, dar actual. Poart-o cu o fustă midi în aceeași nuanță sau cu pantaloni din stofă pentru birou. Pentru un twist cool, combin-o cu un tricou simplu și jeanși, lăsând croiala să vorbească.

  • Din piele întoarsă

Pielea întoarsă își reafirmă statutul de material atemporal. În viziunea lui Ralph Lauren, Gabriela Hearst sau Fendi, sacoul din suede devine o piesă cu atitudine boemă, ideală pentru zilele răcoroase. Alege-l în tonuri de caramel, ciocolatiu sau gri taupe și poartă-l cu un pulover oversize și botine din piele, pentru un look cozy, dar impecabil. Un truc de stil? Adaugă o eșarfă subțire din mătase pentru un aer elegant discret.

  • Din blană artificială

Inspirate de glamour-ul vintage, paltoanele din blană artificială văzute la Chloé, Khaite și Miu Miu aduc înapoi senzația de lux tactil și feminitate dramatică. Alege un model scurt, cu guler amplu, pentru zi, sau unul lung, fluid, pentru seară. Se poartă cu pantaloni din piele, rochii satinate sau chiar cu jeans și cizme western, pentru acel mix rafinat între vechi și nou.

  • Animal print

Leopardul revine în forță, reinterpretat într-o versiune elegantă și ușor de purtat. Case precum Fendi, Khaite și Tory Burch propun imprimeuri în tonuri neutre, care adaugă textură și personalitate oricărei ținute. Poartă-l cu o rochie simplă, dresuri negre și cizme până la genunchi pentru un aer sofisticat de oraș, sau cu blugi drepți și un pulover din cașmir pentru o versiune relaxată, dar plină de stil.

  • Bomber & aviator

Sezonul acesta, jacheta bomber și modelul aviator ies din zona casual și devin piese statement. În colecțiile Miu Miu, Bally și Khaite, siluetele capătă un aer modern prin volume lejere, finisaje din shearling și detalii inspirate din uniformele de zbor. Pielea, catifeaua sau stofele mate dau un plus de textură și caracter. Poartă-le cu pantaloni eleganți din lână pentru un contrast neașteptat, cu blugi drepți pentru un look relaxat sau peste o rochie din dantelă pentru acel mix feminin-masculin care definește moda momentului.

  • În carouri

Lasă-te inspirată de eleganța britanică, paltoanele și jachetele în carouri revin acum în forță. Prezente în colecțiile Ralph Lauren, Tory Burch și Kallmeyer, reinterpretările moderne ale acestui imprimeu clasic merg de la sacouri cu croi masculin la paltoane oversized cu accente contemporane. Poartă-le cu blugi și un pulover de cașmir pentru un look relaxat sau peste o rochie midi și cizme înalte, pentru o notă elegantă cu aer londonez.

Foto: Profimedia

