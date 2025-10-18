Loewe SS26 prêt-à-porter: începutul unei noi ere sub semnătura McCollough & Hernández

Debutul lui Jack McCollough și Lázaro Hernández la Loewe marchează un moment de tranziție important pentru casa spaniolă. Noua colecție primăvară-vară 2026 vorbește despre echilibru, despre respectarea codurilor estetice consacrate și despre felul în care acestea pot fi regândite pentru prezent.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Loewe SS26 (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

La Paris Fashion Week, Loewe a deschis un nou capitol odată cu prima colecție prêt-à-porter semnată de Jack McCollough și Lázaro Hernández. Așteptarea a fost mare, iar reacțiile publicului au confirmat că mutarea este una curajoasă și necesară. Designerii au explicat că au vrut să pornească de la fundamentul estetic al brand-ului și să îi ofere o energie nouă, vizibilă în proporții, materiale și siluete. „Nu a fost despre a rupe ceva, ci despre a construi mai departe, cu respect, dar și cu curaj”, au spus cei doi.

Colecția a propus un dialog între rigiditate și fluiditate. Paltoane cu linii sculpturale și jachete precise au alternat cu rochii transparente, straturi suprapuse și drapaje care dau libertate mișcării. Această tensiune între forță și lejeritate a fost firul roșu al prezentării. Paleta cromatică a combinat tonuri saturate de roșu, albastru intens, caramel cu zone neutre, menite să ofere respiro vizual. Pielea, element definitoriu pentru Loewe, a fost reinterpretată în texturi variate, în timp ce țesăturile fluide și inserțiile lucioase au introdus straturi noi de rafinament.

Accesoriile au completat ansamblurile într-o manieră discretă. Gențile cu linii moi și proporții bine studiate au păstrat caracterul funcțional, dar și eleganța, iar pantofii și sandalele au urmat aceeași estetică a simplității rafinate. Bijuteriile și micile accente strălucitoare au adus echilibru, fără să domine. „Accesoriile sunt parte din poveste, dar nu trebuie să eclipseze hainele”, au subliniat McCollough și Hernández.

Spectacolul a fost gândit într-o notă intimă, cu un decor minimalist și lumină naturală, care a pus accent pe materiale și pe construcția pieselor. Alegerea a fost intenționată: să lase colecția să vorbească singură, fără artificii vizuale care să distragă atenția.

Reacția publicului a fost una caldă, cu aplauze prelungite, un semn că debutul a fost perceput ca un act de claritate și siguranță. Colecția a demonstrat că Loewe poate să își păstreze ADN-ul, dar să îl reinterpreteze pentru o audiență contemporană, mai tânără și mai deschisă la experiment. „Nu am vrut să facem zgomot, ci să arătăm că există o continuitate, dar și o promisiune a viitorului”, au spus designerii după show.

Pentru Loewe, SS26 este mai mult decât o colecție de tranziție. Este începutul unei noi ere, în care moștenirea, meșteșugul și tradiția coexistă cu un limbaj mai liber, mai direct și mai adaptat prezentului. Este dovada că o casă de modă poate fi fidelă trecutului ei și, în același timp, complet relevantă astăzi.

Citește și: Moda, arhitectura și regulile lui Vitruviu

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Jil Sander SS26 marchează debutul lui Simone Bellotti și o nouă direcție a minimalismului
Fashion
Jil Sander SS26 marchează debutul lui Simone Bellotti și o nouă direcție a minimalismului
Ann Demeulemeester SS26 între delicatețe și atitudine
Fashion
Ann Demeulemeester SS26 între delicatețe și atitudine
The Infinite Dinner: o noapte la muzeu semnată Manokhi
Fashion
The Infinite Dinner: o noapte la muzeu semnată Manokhi
Maria Grazia Chiuri revine la Fendi
Fashion
Maria Grazia Chiuri revine la Fendi
Chloé SS26 reinterpretează feminitatea cu naturalețe și rafinament
Fashion
Chloé SS26 reinterpretează feminitatea cu naturalețe și rafinament
Alessandro Michele marchează un nou început pentru Valentino
Fashion
Alessandro Michele marchează un nou început pentru Valentino
Libertatea
Acasă la mama Nadiei Comăneci. Cu ce bunătăți și-a așteptat doamna Ștefania-Alexandrina fiica: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte”
Acasă la mama Nadiei Comăneci. Cu ce bunătăți și-a așteptat doamna Ștefania-Alexandrina fiica: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte”
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Vedetele care au defilat la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Gigi și Bella Hadid au făcut furori, însă fotomodelul clanului Jenner a lipsit
Vedetele care au defilat la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Gigi și Bella Hadid au făcut furori, însă fotomodelul clanului Jenner a lipsit
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei
Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Ce făceau Gabriela Cristea și Tavi Clonda în baia de la Kanal D, în pauzele de publicitate. Au recunoscut totul, în mod public, după ani și ani! „Erai îndrăgostită, iubirică”
Ce făceau Gabriela Cristea și Tavi Clonda în baia de la Kanal D, în pauzele de publicitate. Au recunoscut totul, în mod public, după ani și ani! „Erai îndrăgostită, iubirică”
Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
La o declarație ca asta nu se aștepta nimeni! Denise Rifai a spus singură, cu gura ei!! „Bărbat în sensul masculin al cuvântului”. Ce a mărturisit despre Traian Băsescu
La o declarație ca asta nu se aștepta nimeni! Denise Rifai a spus singură, cu gura ei!! „Bărbat în sensul masculin al cuvântului”. Ce a mărturisit despre Traian Băsescu
catine.ro
Emily Ratajkowski a debutat în show-ul Victoria’s Secret 2025. Reacția neașteptată a fanilor după apariția pe podium
Emily Ratajkowski a debutat în show-ul Victoria’s Secret 2025. Reacția neașteptată a fanilor după apariția pe podium
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Tom Cruise și Ana de Armas au luat masa împreună în Londra. Diferența de vârstă nu i-a împiedicat să se bucure unul de prezența celuilalt
Tom Cruise și Ana de Armas au luat masa împreună în Londra. Diferența de vârstă nu i-a împiedicat să se bucure unul de prezența celuilalt
Cele mai bune momente din show-ul Victoria’s Secret 2025. Cum au impresionat modelele internaționale pe podium
Cele mai bune momente din show-ul Victoria’s Secret 2025. Cum au impresionat modelele internaționale pe podium
Mai multe din fashion
Louise Trotter x Bottega Veneta sau cum arată perfecțiunea în modă astăzi
Louise Trotter x Bottega Veneta sau cum arată perfecțiunea în modă astăzi
Fashion

Un review al unei prime colecții excelente - debutul lui Louise Trotter în rolul de creative director la prestigioasa casă italiană Bottega Veneta.

+ Mai multe
Pierpaolo Piccioli debutează la Balenciaga cu o nouă viziune pentru casă
Pierpaolo Piccioli debutează la Balenciaga cu o nouă viziune pentru casă
Fashion

Pierpaolo Piccioli a preluat conducerea creativă a Balenciaga într-un moment în care brand-ul se afla într-o etapă de redefinire.

+ Mai multe
Courrèges SS26 aduce lumina în centrul modei contemporane
Courrèges SS26 aduce lumina în centrul modei contemporane
Fashion

La Paris, Nicolas Di Felice transformă ideea de căldură și mișcare într-o colecție care vorbește despre libertate, echilibru și claritate vizuală.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC