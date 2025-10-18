Loewe SS26 prêt-à-porter: începutul unei noi ere sub semnătura McCollough & Hernández

La Paris Fashion Week, Loewe a deschis un nou capitol odată cu prima colecție prêt-à-porter semnată de Jack McCollough și Lázaro Hernández. Așteptarea a fost mare, iar reacțiile publicului au confirmat că mutarea este una curajoasă și necesară. Designerii au explicat că au vrut să pornească de la fundamentul estetic al brand-ului și să îi ofere o energie nouă, vizibilă în proporții, materiale și siluete. „Nu a fost despre a rupe ceva, ci despre a construi mai departe, cu respect, dar și cu curaj”, au spus cei doi.

Colecția a propus un dialog între rigiditate și fluiditate. Paltoane cu linii sculpturale și jachete precise au alternat cu rochii transparente, straturi suprapuse și drapaje care dau libertate mișcării. Această tensiune între forță și lejeritate a fost firul roșu al prezentării. Paleta cromatică a combinat tonuri saturate de roșu, albastru intens, caramel cu zone neutre, menite să ofere respiro vizual. Pielea, element definitoriu pentru Loewe, a fost reinterpretată în texturi variate, în timp ce țesăturile fluide și inserțiile lucioase au introdus straturi noi de rafinament.

Accesoriile au completat ansamblurile într-o manieră discretă. Gențile cu linii moi și proporții bine studiate au păstrat caracterul funcțional, dar și eleganța, iar pantofii și sandalele au urmat aceeași estetică a simplității rafinate. Bijuteriile și micile accente strălucitoare au adus echilibru, fără să domine. „Accesoriile sunt parte din poveste, dar nu trebuie să eclipseze hainele”, au subliniat McCollough și Hernández.

Spectacolul a fost gândit într-o notă intimă, cu un decor minimalist și lumină naturală, care a pus accent pe materiale și pe construcția pieselor. Alegerea a fost intenționată: să lase colecția să vorbească singură, fără artificii vizuale care să distragă atenția.

Reacția publicului a fost una caldă, cu aplauze prelungite, un semn că debutul a fost perceput ca un act de claritate și siguranță. Colecția a demonstrat că Loewe poate să își păstreze ADN-ul, dar să îl reinterpreteze pentru o audiență contemporană, mai tânără și mai deschisă la experiment. „Nu am vrut să facem zgomot, ci să arătăm că există o continuitate, dar și o promisiune a viitorului”, au spus designerii după show.

Pentru Loewe, SS26 este mai mult decât o colecție de tranziție. Este începutul unei noi ere, în care moștenirea, meșteșugul și tradiția coexistă cu un limbaj mai liber, mai direct și mai adaptat prezentului. Este dovada că o casă de modă poate fi fidelă trecutului ei și, în același timp, complet relevantă astăzi.

Citește și: Moda, arhitectura și regulile lui Vitruviu

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro