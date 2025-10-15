Ann Demeulemeester SS26 între delicatețe și atitudine

Prezentată la Paris într-un decor scăldat în întuneric, acompaniată de o coloană sonoră live de chitară electrică, colecția a fost construită pe ideea de contrast: între disciplină și abandon, între romantismul victorian și energia punk a anilor ’70. „Este o tensiune tăcută între romantismul clasic și rebeliunea adolescenței”, a explicat Gallici în culise, vorbind despre dorința de a păstra spiritul Ann Demeulemeester, dar de a-l ancora într-un prezent viu și curajos.

Pentru prima dată de la preluarea direcției artistice, designer-ul italian a adus culoare în universul casei, tonuri de roz pal, roșu intens și alb perlat s-au amestecat cu negru, semnând o tranziție subtilă spre un registru mai expresiv. Pe podium, modelele au purtat pantaloni lejeri din denim, veste inspirate din tailoring-ul masculin, jachete cu croieli sport și rochii fluide, cu dantelă și pene, într-o estetică ce îmbină poezia cu energia.

Accesoriile au păstrat amprenta rock a brand-ului: bocanci grei, cizme boxy și bijuterii metalice fine, care echilibrează siluetele fragile. Finalul show-ului a surprins printr-o rochie de dantelă corsetată, purtată peste pantaloni sport și completată cu cizme biker, o imagine care sintetizează perfect viziunea lui Gallici despre feminitatea contemporană: delicată, dar imposibil de ignorat.

Prin această colecție, Ann Demeulemeester confirmă că melancolia poate fi modernă, iar eleganța nu înseamnă reținere, ci asumare.

Foto: Profimedia

