O nouă provocare profesională pentru Gigi Hadid. Ce a anunțat celebrul model

Gigi Hadid va prezenta alături de Tan France cel de-al doilea sezon al show-ului Next In Fashion. Vestea a fost dată chiar de către cei doi, aceștia postând pe conturile lor de Instagram următorul mesaj:

„Cine ar fi crezut acum 4 ani, când ne-am cunoscut pe Facetime, că o să ajungem să prezentăm împreună NEXT IN FASHION! Ați citit bine. Secretul a fost aflat. Pregătiți-vă, castingul a început”.

Gigi Hadid o va înlocui pe Alexa Chung, cea care a prezentat primul sezon al emisiunii în care mai mulți designeri se luptă pentru premiul cel mare în valoare de 250.000 de dolari, dar și pentru ocazia de a deveni cunoscuți în industria modei. Show-ul a debutat în ianuarie 2020 pe Netflix.

În ultima perioadă, Hadid s-a menținut departe de ochii publicului, după ce presa a dezvăluit că Malik ar fi lovit-o pe mama ei, Yolanda, în timpul unei altercații în casa pe care familia Hadid o deține în Pennsylvania.

TMZ a scris că Yolanda Hadid se gândea serios să facă o reclamație la poliție. Se pare că incidentul ar fi dus și la separarea cuplului. „Singurul lucru pe care Gigi se concentrează în acest moment este pe ce este mai bine pentru Khai. Ea roagă să îi fie respectat dreptul la intimitate în această perioadă”, a declarat reprezentatul lui Gigi pentru publicația People.

Potrivit publicației People, în ciuda animozităților din cadrul familiei, Gigi Hadid și Zayn Malik și-ar dori să își crească fetița în vârstă de un an împreună. „Yolanda este foarte supărată pe Zayn, dar Gigi a spus clar că fiica ei are nevoie de tatăl său. Gigi va face orice e nevoie pentru a se asigura că o cresc împreună într-un mod civilizat”, a spus sursa.

„Gigi și Zayn o vor crește împreună pe Khai, dar Zayn va lupta din răsputeri împotriva oricărei afirmații care sugerează că ar fi agresiv sau că nu poate fi considerat o persoană de încredere în ceea ce privește creșterea ei”, a mai spus partenerul de afaceri al lui Zayn pentru The Mirror.

Malik a mai spus că „chestiunea privată” făcută publică de soacra lui a pus în pericol „spațiul sigur” în care el și Gigi plănuiesc să împartă custodia copilului lor.

