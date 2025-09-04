Ozana Barabancea, noi detalii despre modul în care a reușit să slăbească peste 25 de kilograme. Ce operații a făcut și la ce alimente a renunțat: „Vreau să trăiesc frumos!”

Ozana Barabancea trece printr-o transformare spectaculoasă, reușind să scape de foarte multe kilograme în plus într-un timp record.

Ozana Barabancea, noi detalii despre cum a reușit să slăbească

Ozana Barabancea este cunoscută pentru prezența sa carismatică în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva!”, fiind o prezență foarte apreciată pe rețelele de socializare.

În ultima vreme, ea a surprins pe toată lumea cu transformarea sa, reușind să slăbească peste 25 de kilograme.

În cadrul unei postări pe care a făcut-o pe rețelele de socializare, ea a dezvăluit o imagine din 2015 alăturată uneia din prezent și a vorbit și despre operațiile pe care și le-a făcut de-a lungul timpului.

„2015 versus 2025

Au trecut ani!

Da! S-au intâmplat multe lucruri ! Operații de stomac, slăbit, îngrășat, operație de montare a inelului gastric, operație de demontare a inelului gastric, operație de micșorare mamară, operație de blefaroplastie, operație de eliminare a excesului de piele. Dar acum am slăbit și masa musculară a rămas nealterată! Vreau să trăiesc frumos!”, a scris ea.

Ozana Barabancea a dezvăluit că alimentul la care a renunțat pentru a putea slăbi este zahărul și a îndemnat pe toată lumea să îi urmeze exemplul.

„Am renunțat în primul rând la ZAHĂR !!!! Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără! Adio Zahăr ordinar pe vecie! Toate alimentele sunt alterate și au potențiator de gust pentru a crea dependență! Gândiți-vă bine ce băgați in stomacul vostru! Scăpați de acest gunoi alimentar numit Zahăr ! Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie ALTAR !!!”, a mărturisit artista.

În urmă cu câțiva ani, ea a apelat la o operație de micșorare a stomacului deoarece atunci ajunsese la 114 kilograme. Însă, în mai multe interviuri, a recunoscut că operația nu a fost una de succes.

Artista a vorbit deschis despre transformarea sa fizică, fiind extrem de mândră că acum poate purta hainele fiicei sale.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați d-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!(…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă! Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare!(…) Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: ‘Hai Ozana că poți!’.

Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, este mesajul transmis de Ozana Barabancea.

Ozana Barabancea, mărturisiri surprinzătoare despre plecarea Andreei Bălan de la Antena 1

Ozana Barabancea a vorbit recent despre reîntoarcerea sa în platoul show-ului de la Antena 1, precum și despre plecarea unei figuri familiare din peisajul emisiunii: Andreea Bălan.

După ani de implicare constantă în proiect, artista a mărturisit într-un interviu recent că revenirea sa este una firească, având în vedere legătura sa profundă cu formatul și cu publicul emisiunii. Cu privire la absența Andreei Bălan din actualul sezon, Ozana Barabancea a oferit un comentariu sincer.

„Da, pe cea a Andreei (n.red. – Bălan). De ce să nu spun. Nu știu dacă simt sau nu simt lipsa ei, dar eu cu Andreea am avut aproape zece ani de stat împreună și a fost o perioadă foarte eficientă”, a spus Ozana pentru Cancan.

Întrebată dacă și-ar dori ca fosta sa colegă să revină la masa juriului, Ozana a lăsat lucrurile în voia destinului.

„Nu știu ce să spun. Cum o vrea Dumnezeu. Dacă și ea își dorește, e bine primită.”

Citește și:

Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu'. Despre cine este vorba

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro