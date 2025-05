Ozana Barabancea, noi dezvăluiri despre infarctul pe care l-a suferit fiul ei. Ce a povestit despre Andrew: "Cred că ori era să cadă, ori ceva s-a întâmplat..."

În urmă cu două săptămâni, Andrew Barabancea a suferit un infarct. Fiul Ozanei Barabancea are doar 24 de ani și a trecut prin momente cumplite.

Ozana Barabancea a vorbit despre seara în care Andrew a făcut infarct, mărturisind că ea a fost cea care a sunat la 112. În scurt timp, două echipaje medicale au ajuns la locuința acestora pentru a-i oferi îngrijiri lui Andrew, iar medicii au constatat rapid că tânărul prezenta semne clare de infarct miocardic, motiv pentru care a fost transportat de urgență la spital.

„N-a vrut să mă trezească, dar eu m-am trezit în urma unui zgomot. Cred că ori era să cadă, ori ceva s-a întâmplat. Vezi ce înseamnă instinctul de mamă? În secunda doi am deschis ușa. (…) A venit prima salvare, am sunat de două ori la 112. (…) Am mai chemat încă o salvare. Au venit și i-au făcut perfuzii, l-au monitorizat. Pe aparatele lor acestea erau simptomele. A venit și al doilea echipaj cu medici. Au zis la fel, același diagnostic. L-au luat la UPU, eu în spate cu mașina, singură, nu știu cum am condus. La UPU la fel, infarct”, a declarat Ozana Barabancea, la Fresh by Unica.