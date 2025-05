Ozana Barabancea, confesiune dureroasă despre momentul în care fiul ei, Andrew, a făcut infarct la doar 24 de ani: "Eram de față, și eu am chemat salvarea..."

În urmă cu două săptămâni, Andrew Barabancea a suferit un infarct. Fiul Ozanei Barabancea are doar 24 de ani și a trecut prin momente cumplite.

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Ozana Barabancea a dezvăluit că era alături de băiatul ei atunci când acesta a suferit infarctul, și că ea a fost cea care a sunat la 112.

„Eu și fiul meu trecem printr-o schimbare radicală. (…) Nu l-am întrebat de ce pe Dumnezeu (n.red. – de ce a făcut fiul ei infarct). Eu îî spun Lui Dumnezeu mulțumesc că eram de față, și eu am chemat salvarea. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că este viu. Eu personal am sunat de două ori la salvare.”, a spus Ozana Barabancea la Xtra Night Show.

Jurata emisiunii Te cunosc de undeva a mai povestit că a fost alături tot timpul de fiul ei, încurajându-l să depășească acest moment dificil.

După câteva zile petrecute la Terapie Intensivă la Spitalul de Urgență Floreasca, Andrew Barabancea a fost mutat pe salon, iar acum a ieșit din spital și s-a întors acasă.

Pe 6 mai 2025, după ce a ajuns acasă, Andrew Barabancea a postat pe Instagram, la story, o fotografie cu patul din dormitorul său, iar din imagine se poate observa și o foaie lăsată pe pat, alături de câteva baloane.

Andrew Barabancea, fiul Ozanei Barabancea, a vorbit despre starea lui de sănătate după ce a suferit un infarct și a fost operat și internat de urgență la terapie intensivă.

„Eram acasă, mă luptam deja cu o infecție în gât. M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive în piept, am chemat salvarea, au venit două mașini până la urmă, șocați. Nu au vrut să îmi zică ce este pentru că nu voiau să mă panicheze. Am ajuns la Urgențe, m-au băgat direct în operație, iar de atunci în Terapie Intensivă. Recuperarea merge bine, stau sub supraveghere, medicii și asistentele de la Floreasca au grijă foarte bine de mine. Acum mă simt stabil, binișor, am momente și momente.”, a spus Andrew Barabancea pentru SpyNews.ro.