Ce a dezvăluit Ozana Barabancea despre starea de sănătate a fiului ei, Andrew, după ce acesta a suferit un infarct la doar 24 de ani

Săptămâna trecută, Andrew Barabancea a suferit un infarct. Fiul Ozanei Barabancea are doar 24 de ani și a trecut prin momente cumplite.

Ozana Barabancea, apreciata jurată a emisiunii Te cunosc de Undeva, a făcut câteva dezvăluiri despre starea de sănătate a fiului ei, Andrew.

Andrew Barabancea, fiul Ozanei Barabancea, a vorbit despre starea lui de sănătate după ce a suferit un infarct și a fost operat și internat de urgență la terapie intensivă.

„Eram acasă, mă luptam deja cu o infecție în gât. M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive în piept, am chemat salvarea, au venit două mașini până la urmă, șocați. Nu au vrut să îmi zică ce este pentru că nu voiau să mă panicheze. Am ajuns la Urgențe, m-au băgat direct în operație, iar de atunci în Terapie Intensivă. Recuperarea merge bine, stau sub supraveghere, medicii și asistentele de la Floreasca au grijă foarte bine de mine. Acum mă simt stabil, binișor, am momente și momente.”, a spus Andrew Barabancea pentru SpyNews.ro.