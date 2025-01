Daciana Sârbu și Victor Ponta ar fi divorțat după 19 ani de căsătorie. Ce indicii a dat politicianul

Daciana Sârbu și Victor Ponta ar fi divorțat în secret după 19 ani de căsătorie. Daciana Sârbu și Victor Ponta sunt părinții a doi copii adorabili: Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, Andrei, dintr-o relație precedentă.

Deși în presa mondenă au apărut mai multe speculații cu privire la separarea celor doi încă de anul trecut, dovada despărțirii o constituie declarația de avere pe care politicianul a publicat-o pe site-ul Camerei Deputaților, el fiind în prezent deputat PSD de Dâmbovița și consilierul onorific pentru relații economice internaționale al premierului Marcel Ciolacu.

Mai mult decât atât, în cele mai recente fotografii postate de Victor Ponta se poate observa că acesta nu mai poartă verighetă. De altfel, nici pe conturile de socializare ale Dacianei Sârbu nu mai apar poze recente cu politicianul.

Conform presei mondene, în urma separării, Andrei, fiul lui Victor Ponta din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta, a rămas în grija tatălui său. Cele două fiice, Irina și Maria sunt acum sub tutela Dacianei Sârbu.

Daciana Sârbu, antreprenor și fost membru al Partidului Social Democrat, a avut o implicare activă în politică timp de 22 de ani, exercitând funcții de deputat și europarlamentar în trei mandate consecutive. În 2019, a ales să se retragă din sfera politică, orientându-se către afacerile private și concentrându-se asupra propriului său business în domeniul produselor de patiserie.

În decembrie 2020, lumea a aflat că Victor Ponta și Daciana Sârbu și-au mărit familia prin adoptarea unei fetițe. Maria, acum în vârstă de 10 ani, s-a integrat perfect în cadrul familiei și se înțelege de minune cu frații săi.

În 2021, Daciana Sârbu a fost invitată în podcastul „Fain & Simplu” al lui Mihai Morar, ocazie cu care a fost abordat și subiectul adopției. Aceasta a povestit atunci că, înainte de a face acest pas, ea și politicianul s-au consultat cu Irina, fiica pe care o are alături de politician, și cu Andrei, băiatul pe care Victor Ponta îl are din mariajul anterior cu Roxana Ponta.

„Pur și simplu am simțit. În momentul în care am luat decizia împreună cu copiii, lucrurile au mers cumva natural. Andrei a spus că e pregătit să îi dea camera lui. Irina a spus că vrea să fie fată şi să nu-i dăm camera ei. Ea şi-a dorit foarte mult o soră şi era fericită. Nu ştia ce o aşteaptă exact, dar având suportul lor lucrurile au mers şi mai uşor. (…) E nevoie de multă iubire şi multă atenţie. Trebuie să fii bine, să ai în jur oameni care să te sprijine şi poţi să muţi munţii. Dacă ai lângă tine un partener care îţi dă curaj și te sprijină, poţi face orice. Am luat decizia când eram toţi.”