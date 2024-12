Ce planuri are Monica Bîrlădeanu pentru primele Sărbători pe care le va petrece alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță: „Nu am superstiții sau ritualuri, însă…”

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță își trăiesc povestea de dragoste în mod discret, evitând expunerea în fața publicului și a presei. Rar sunt văzuți împreună la evenimente sociale, nu acordă interviuri comune și nu postează fotografii împreună pe rețelele de socializare. În toamna anului trecut, a devenit cunoscută relația lor, când vedeta a făcut declarații publice după ce au apărut zvonuri că partenerul ei este căsătorit.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe data de 5 octombrie și au avut parte de o petrecere fabuloasă organizată la Palatul Snagov la care au participat numeroase vedete din showbiz.

Într-un interviu acordat recent, Monica Bîrlădeanu a vorbit despre planurile pe care le are pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

„În ultimii ani, Revelionul m-a prins la munte; anul ăsta nu cred că va fi altfel. Nu am superstiții sau ritualuri, însă mi s-ar părea o idee bună ca oamenii să-și ceară iertare unii de la alții pentru orice lucru mic care le-a scăpat și poate a deranjat și, în felul ăsta, să intrăm în armonie cu toții în noul an. (…) Clar gătesc, indiferent de cât de copleșită sunt cu alte treburi care trebuie închise până de Crăciun. Și port cel mai sigur ceva roșu. La vedere, sau nu. (râde)”, a dezvăluit actrița pentru Unica.ro .

Pentru Monica, 2024 a fost un an extraordinar atât pe plan profesional, cât și personal, așa cum recunoaște chiar ea.

„M-am căsătorit, am jucat într-un serial de comedie fabulos, am mers într-un turneu în 7 orașe unde am vorbit cu femei din toată țară, am terminat încă un an de facultate și mi-am luat licența de scuba diving. A fost un an excelent!”, a mai spus ea pentru sursa citată.