Gina Pistol, noi detalii despre operația prin care a trecut: „Este un pic roșie tăietura”

Gina Pistol este printre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din showbiz-ul autohton. După o pauză de la televiziune, timp în care s-a concentrat pe viața de familie, vedeta a revenit pe micile ecrane. Totodată, partenera de viață a lui Smiley este foarte activă pe rețelele de socializare și îi ține pe fani la curent cu ultimele noutăți.

Gina Pistol a scăpat recent de cicatricea rămasă în urma operației de cezariană, pe care a suferit-o în urmă cu trei ani și jumătate, când a devenit mama unei fetițe adorabile. Deși a încercat diverse metode pentru a masca pielea în exces lăsată de intervenție, niciuna nu a avut succes până acum. Prezentatoarea TV a apelat la o nouă procedură care a avut efecte pozitive, declarând că operația a fost ușoară și recuperarea foarte rapidă.

„Am primit foarte multe întrebări legate de cicatricea rămasă după operația de cezariană. Vă spun acum pe scurt. După ce am născut, am rămas cu un surplus de piele și grăsime, nu știu, era ca un buzunărel așa foarte dubios, care atârna peste cicatrice, și orice aș fi îmbrăcat, inclusiv lenjerie intimă cu talie înaltă și modelator sau o burtieră… din profil, tot se vedea ciudat. Am decis să fac această operație la început de an, cam în primăvară, și mi-a refăcut tăietura și a îndepărtat și acel surplus de piele și grăsime. Acum arată mult mai bine, deși este un pic roșie tăietură, o să se vindece în timp, din profil arată foarte bine. Este o intervenție chirurgicală foarte ușoară, acum vorbesc din punctul meu ca pacient, recuperare rapidă”, a mărturisit Gina Pistol pe Instagram.