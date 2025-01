Demi Moore și Andrew Garfield, cel mai nou cuplu de la Hollywood? Detaliul inedit observat de fani

Un clip video surprins în timpul ceremoniei de decernare a Globurilor de Aur a alimentat și mai mult zvonurile conform cărora Demi Moore și Andrew Garfield ar forma un cuplu. În postarea publicată de contul @parismatch, actrița din Ghost, în vârstă de 62 de ani, care a și câștigat primul său Glob de Aur pentru rolul principal din The Substance în acea seară, poate fi văzută ținându-l de mâini pe Garfield, în vârstă de 41 de ani, în timp ce vorbeau și se priveau intens în ochi.

Interacțiunea a stârnit o adevărată isterie pe TikTok, unde mulți utilizatori s-au întrebat dacă, într-adevăr, cei doi actori formează un cuplu.

Mai multe persoane s-au gândit că videoclipul ar putea fi o dovadă că Moore și Garfield se întâlnesc, după ce DeuxMoi a primit un pont conform căruia cei doi ar „locui împreună în casa ei din Sun Valley, Idaho”.

Site-ul a dezvăluit că a primit un e-mail de la o sursă anonimă, care spunea: „Andrew Garfield stă împreună cu Demi Moore în casa ei din Sun Valley, Idaho.”

În timpul ceremoniei Globurilor de Aur, Demi Moore și Andrew Garfield au împărțit scena, actorul înmânându-i premiul pentru cea mai bună actriță.

Rolul din The Substance, o revenire spectaculoasă pentru Demi Moore, i-a adus primul său premiu la Globurile de Aur, la 62 de ani. În discursul său emoționant, actrița a povestit cum, cu 30 de ani în urmă, un producător a numit-o „o actriță popcorn”, lăsând-o să creadă că succesul financiar nu ar putea fi niciodată însoțit de recunoaștere artistică.

„Această etichetă mi-a erodat în timp încrederea în mine, până când am ajuns să cred că poate asta e tot ce pot. Apoi, la un moment de cotitură, acest scenariu magic, curajos și complet ieșit din tipare mi-a arătat că mai am multe de oferit. Universul mi-a spus că nu am terminat”, a spus Demi Moore.