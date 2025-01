Substanța / The Substance – o experiență viscerală cu Demi Moore, acum în cinematografele din România

Substanța / The Substance, filmul despre frumusețe, obsesie și sacrificiu, care i-a adus lui Demi Moore primul Glob de Aur din carieră, rulează acum în cinematografele din România, distribuit de Independența Film.

Regizat de Coralie Fargeat, câștigător al premiului pentru cel mai bun scenariu la Festivalul de Film de la Cannes, The Substance îmbină elemente de body horror cu o critică incisivă la adresa standardelor de frumusețe. Cu un stil vizual îndrăzneț și o poveste care zguduie convențiile, filmul a fost aclamat de critici și public deopotrivă, fiind numit „o capodoperă a genului”, iar publicația Rolling Stone l-a descris drept „un amestec extraordinar între Sunset Boulevard și The Fly„

Demi Moore interpretează rolul lui Elisabeth Sparkle, o fostă vedetă de televiziune care apelează la o substanță misterioasă pentru a-și recăpăta tinerețea și succesul pierdute. Însă perfecțiunea are un preț, iar deciziile personajului duc la o transformare fizică și psihologică care sfidează limitele imaginației. Alături de Moore, Margaret Qualley, fiica actriței Andie MacDowell, oferă o performanță remarcabilă într-o o poveste fascinantă despre sacrificiu, frumusețe și dorința de a rămâne relevant într-o lume obsedată de aparențe. Distribuția este completată de Dennis Quaid în rolul lui Harvey, personaj pe care l-a preluat după decesul lui Ray Liotta, inițial distribuit.

Rolul din acest film, o revenire spectaculoasă pentru Demi Moore, i-a adus primul său premiul la Globurile de Aur, la 62 de ani. În discursul său emoționant, actrița a povestit cum, cu 30 de ani în urmă, un producător a numit-o „o actriță popcorn”, lăsând-o să creadă că succesul financiar nu ar putea fi niciodată însoțit de recunoaștere artistică. „Această etichetă mi-a erodat în timp încrederea în mine, până când am ajuns să cred că poate asta e tot ce pot. Apoi, la un moment de cotitură, acest scenariu magic, curajos și complet ieșit din tipare mi-a arătat că mai am multe de oferit. Universul mi-a spus că nu am terminat”, a spus Demi Moore.

„Substanța este un film despre corpurile femeilor. Despre cum acestea sunt analizate, idealizate, criticate în spațiul public. Despre cum, ca femei, suntem adesea făcute să credem că nu avem altă opțiune decât să fim perfecte, sexy, zâmbitoare, slabe, tinere și frumoase pentru a fi valorizate de societate. Și despre cât de imposibil este pentru femei să scape de aceste presiuni, indiferent cât de educate, puternice sau independente ar fi… Pentru că, de peste 2000 de ani, corpurile femeilor au fost modelate și controlate de dorințele celor care le-au privit”, spune Coralie Fargeat, autoarea filmului.

Inspirată de filme clasice precum The Fly al lui David Cronenberg și The Shining al lui Stanley Kubrick, Coralie Fargeat a optat pentru efecte practice spectaculoase, evitând CGI-ul în favoarea unui realism visceral. Designerul de efecte speciale Pierre-Olivier Persin a utilizat materiale precum silicon, latex spumă și modele din gelatină explozivă pentru a reda transformările radicale ale personajelor.

Scenele de machiaj au fost o provocare majoră pentru cele două actrițe, Demi Moore și Margaret Qualley petrecând ore întregi în procesul de aplicare și îndepărtare a protezelor. În ciuda dificultăților, rezultatul este impresionant, culminând cu o scenă finală spectaculoasă, în care 36.000 de litri de sânge artificial inundă ecranul.

Programul complet al proiecțiilor este pe site-ul Independența Film: https://www.independentafilm.ro/project/the-substance/

Substanța / The Substance are premiera în cinematografe din 10 ianuarie și este distribuit în România de Independența Film, cu sprijinul Programului Europa Creativă – MEDIA al Uniunii Europene.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro