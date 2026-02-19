O nouă eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1 chiar înainte de săptămâna finală: „Ieșim cu capul sus, cu prieteni noi și cu voie bună…”

Penultima săptămână din competiție a ajuns aseară la final! După șase etape, fricile au fost lăsate în urmă, iar îndârjirea de a merge până la capăt este mai mare ca niciodată.

O nouă eliminare la Power Couple Sezonul 3

Ultima probă a băieților s-a lăsat cu râsete la maximum… pentru cei de acasă! Și cu liniște și mult curent în corp pentru participanți. Trei dintre ei au reușit să confirme investițiile, spre surprinderea partenerilor, iar doi au fost prea gălăgioși și au trezit bebelușul de prea multe ori.

Concluzia? Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au ajuns, pentru a doua săptămână la rând, la votul pentru eliminare.

Ultim probă de cuplu din sezonul 3 al emisiunii Power Couple s-a anunțat a fi una vitală!

„Cuplurile au nevoie de concentrare maximă, azi pot sări direct în runda decisivă sau pica la eliminare. Partenerii se vor legăna împreună pe plasa vieții, care e plină de obstacole și cam sus. Scopul e să arunce împreună șase mingii în zone de la sol, fiecare țintă le aduce puncte”, a anunțat Dani Oțil.

Simona & Marius Urzică, Luiza & Cătălin Zmărăndescu, precum și Claudia & Andrei Niculae sunt perechile care s-au clasat primele trei în top la proba de cuplu, ceea ce le-a făcut să-și asigure locul în competiție până săptămâna viitoare, când se va juca finala. La finalul probei, Simona și Marius Urzică au primit bonusul de 2.000 de euro, ajungând pe primul loc în clasament.

Cele două echipe propuse spre eliminare au fost: Sandra Izbașa & Răzvan Bănică, precum și Maria Pitică & Oase. Celelalte au decis cu greu ce echipă trebuie să plece acasă. Din păcate, competiția Power Couple s-a încheiat pentru Oase și logodnica lui, Maria, care și-au luat rămas-bun cu lacrimi în ochi de la colegi.

„A fost mișto, ne doream să mergem în continuare și cred că locul nostru era undeva în finală. Dar, ce să faci? Așa este jocul. Mulțumim pentru toată experiența, mulțumim pentru tot. Ne-am simțit ca acasă în vila asta. Din păcate, ne-am obișnuit un pic prea mult. Doream să ducem jocul până la capăt, să experimentăm tot, dar sigur ieșim cu capul sus, cu prieteni noi și cu voie bună”, a declarat Oase după eliminare.

Ce echipe au rămas în competiția Power Couple sezonul 3

Echipele care au rămas în competiția care se difuzează la Antena 1, fiind prezentată de Dani Oțil, sunt: Claudia și omul de radio Andrei Nicolae. Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Simona și Marius Urzică.

Ultima săptămână a emisiunii vine însă și cu o șansă pentru echipele deja eliminate. În urma unei probe solicitante, una dintre echipe va avea șansa să revină în competiție și să concureze pentru marele premiu.

Alături de participanți, în locațiile de filmare se vor afla mereu și unii dintre cei mai urmăriți și iubiți creatori de conținut din țară: Theo Zeciu și Cesima! După ce în sezonul 2 au fost concurenți, demonstrând că pot depăși provocări majore, chiar și-n clipe de impas, revin cu un rol total diferit! Pe toată durata de filmare, cei doi vor testa fiecare probă pe care o vor trece concurenții, vor afla toate secretele din culisele echipei de producție și vor sta de vorbă cu cei care trec prin emoția competiției!

Citește și:

Loredana spune adevăratul motiv pentru care a renunțat la emisiunea Vocea României de la PRO TV: „Mi-am dat seama că…'

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro