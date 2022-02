Soldații ucraineni de pe Insula Șerpilor, despre care se credea că au fost uciși, sunt în viață

S-a confirmat că soldații ucraineni despre care se credea că au fost uciși în timp ce apărau Insula Serpilor sunt în viață. Illia Ponomarenko, reporter de apărare pentru The Kyiv Independent, a postat pe contul său de Twitter că marinarii ucraineni sunt în viață, însă au fost capturați de soldații ruși.

BREAKING:

Its official – 🇺🇦 Snake Island sailors are alive, Navy confirms.

They were taken prisoner by Russia.

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 28, 2022