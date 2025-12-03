Octavia Geamănu, prezentă la un nou termen în procesul pe care îl are cu Antena 1: „O instanță n-a înțeles că a fost concediere abuzivă”

Octavia Geamănu trece de câțiva ani printr-un conflict juridic cu Antena 1, după ce a fost scoasă de pe post în 2022 și ulterior concediată în 2023. Fosta prezentatoare a Observatorului de weekend își ține la curent fanii cu privire la evoluția procesului pe care îl are cu postul de televiziune.

Octavia Geamănu, prezentă la un nou termen în procesul pe care îl are cu Antena 1

Conflictul dintre Octavia Geamănu și Antena 1 a izbucnit în momentul în care vedeta a refuzat să prezinte rubrica Meteo, după ce a fost scoasă de la pupitrul Observatorului, unde activase timp de 18 ani. În noaptea de dinaintea unui nou termen cu postul de televiziune, fosta prezentatoare TV le-a împărtășit urmăritorilor ei câteva dintre gândurile care o apasă în această perioadă. În urmă cu doi ani, Octavia Geamănu a mai avut un alt proces cu Antena 1 și a stat nouă ore în instanță. Partea neplăcută de atunci a fost că nu a mai ajuns la aniversarea fiului ei, Andrei.

„M-am trezit cu un nod în gât la 03:23. Normal. Îl tot car după mine de câteva zile. Mâine e ziua mea. Yupy! Dar nu de asta am nodul în gât. Ci pentru că, oricât am vrut, n-am reușit să-mi iau gândul de la termenul pe care îl am cu societatea vieții. O știți și voi, pe numele ei: SC Antena Group SA. Mai am încă un termen pe 9. Perioadă intensă. Oribil, pe scurt. Aș vrea să merg la cel de azi, dar… există un „dar.” Poate pentru că… amintirile mă chinuiesc (vorba cântecului). Mi-am amintit de anul în care am ratat petrecerea lui Andrei de 7 ani din cauza procesului cu Antena 1. Se întâmpla acum doi ani. Singurul termen la care am fost. A început la 11 dimineața și s-a încheiat aproape la 9 seara. Nouă ore în instanță. Nouă! Cele mai lungi din viața mea. Nouă ore în care am fost obligată să retrăiesc, detaliu cu detaliu, tot ce aș fi vrut să încui într-un sertar: martori, declarații, neadevăruri, aroganță, lipsă de asumare. Știu exact cum m-a zdrobit ziua aceea. O săptămână după, n-am mai fost bună de nimic. Eram epuizată psihic și emoțional. Dar ce m-a durut cel mai tare n-a fost procesul, ci faptul că acasă era aniversarea lui Andrei. 7 ani. Și pentru prima dată în viața lui, nu eram lângă el. Oribil sentiment. Eu chiar credeam că dacă termenul e la 11, până la 4-5 sunt acasă. La ora 7 îmi scria că nu taie tortul până ajung. La 8 i-am scris soțului că nu mai ajung deloc. Știu că multe nopți Andrei s-a rugat să câștig procesul, ca să simtă și el că lipsa mea a avut un rost. Am primit doar amânări, câte un termen pe an și o decizie pe care am contestat-o, pentru că o instanță n-a înțeles că a fost concediere abuzivă de cea mai joasă speță.

Ziua aceea mi-a arătat cât de scump te poate costa nedreptatea. Nu doar oboseală. Nu doar lacrimi. Ci clipe unice, pe care nu ți le mai dă nimeni înapoi. Și chiar și-așa, să mă credeți când vă spun: merită din plin să nu accepți abuzuri, să te trezești la 3 și să cauți curaj să mergi la tribunal la 13. Sufletul meu e împăcat. Am făcut ceea ce trebuia. Am o oglindă pe masa pe care scriu. Mă uit în ea. Îmi zâmbesc. Mă mir și eu cum încape atâta putere în mine. N-aveam nevoie de momente ca acesta ca să știu că pot sta dreaptă. Așa am stat toată viața. Asta am moștenit de la părinții mei. Dar uneori, inexplicabil pe moment, cred că viața ne aruncă în furtuni doar ca să ne amintească să nu ne pierdem pe noi, mai ales atunci când putem fi busolă sinceră pentru alții. Cât timp nu e despre sănătate, totul se repară. Important e să rămâi tu. Acela care ești. Gânduri bune!

P.S. Azi chiar am nevoie de ele!”

Cum a decurs confruntarea din instanță

Ulterior, Octavia Geamănu a revenit cu un nou mesaj și le-a dezvăluit fanilor că mai multe informații va afla la termenul următor.

„Epuizantă zi. Dar Dumnezeu e peste gândurile și acțiunile noastre. Nicio frunză nu cade fără voia Lui. Am ajuns acasă unde totul e pus la punct deși nu m-am atins de nimic azi, unde miroase a mentă și cam multă scorțișoară. Se aude jazz. M-au așteptat cu dragoste cei doi Ionescu. Cât despre termenul de azi…Aflăm după termenul de pe 9. Cândva. Stay tooned. Noapte bună, copii!”

Citește și:

Anastasia Soare, confesiuni rare despre relația cu fiica ei, Norvina. De ce a concediat-o: „A fost cea mai bună lecție pe care…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro