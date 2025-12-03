Octavia Geamănu, prezentă la un nou termen în procesul pe care îl are cu Antena 1: „O instanță n-a înțeles că a fost concediere abuzivă”

Octavia Geamănu are un conflict juridic cu postul de televiziune Antena 1, unde a lucrat vreme de 18 ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Octavia Geamănu, prezentă la un nou termen în procesul pe care îl are cu Antena 1: "O instanță n-a înțeles că a fost concediere abuzivă"

Octavia Geamănu trece de câțiva ani printr-un conflict juridic cu Antena 1, după ce a fost scoasă de pe post în 2022 și ulterior concediată în 2023. Fosta prezentatoare a Observatorului de weekend își ține la curent fanii cu privire la evoluția procesului pe care îl are cu postul de televiziune. 

Octavia Geamănu, prezentă la un nou termen în procesul pe care îl are cu Antena 1

Conflictul dintre Octavia Geamănu și Antena 1 a izbucnit în momentul în care vedeta a refuzat să prezinte rubrica Meteo, după ce a fost scoasă de la pupitrul Observatorului, unde activase timp de 18 ani. În noaptea de dinaintea unui nou termen cu postul de televiziune, fosta prezentatoare TV le-a împărtășit urmăritorilor ei câteva dintre gândurile care o apasă în această perioadă. În urmă cu doi ani, Octavia Geamănu a mai avut un alt proces cu Antena 1 și a stat nouă ore în instanță. Partea neplăcută de atunci a fost că nu a mai ajuns la aniversarea fiului ei, Andrei. 

„M-am trezit cu un nod în gât la 03:23. Normal. Îl tot car după mine de câteva zile. Mâine e ziua mea. Yupy! Dar nu de asta am nodul în gât. Ci pentru că, oricât am vrut, n-am reușit să-mi iau gândul de la termenul pe care îl am cu societatea vieții. O știți și voi, pe numele ei: SC Antena Group SA. Mai am încă un termen pe 9. Perioadă intensă. Oribil, pe scurt. Aș vrea să merg la cel de azi, dar… există un „dar.” Poate pentru că… amintirile mă chinuiesc (vorba cântecului). Mi-am amintit de anul în care am ratat petrecerea lui Andrei de 7 ani din cauza procesului cu Antena 1. Se întâmpla acum doi ani. Singurul termen la care am fost. A început la 11 dimineața și s-a încheiat aproape la 9 seara. Nouă ore în instanță. Nouă! Cele mai lungi din viața mea. Nouă ore în care am fost obligată să retrăiesc, detaliu cu detaliu, tot ce aș fi vrut să încui într-un sertar: martori, declarații, neadevăruri, aroganță, lipsă de asumare. Știu exact cum m-a zdrobit ziua aceea. O săptămână după, n-am mai fost bună de nimic. Eram epuizată psihic și emoțional.

Dar ce m-a durut cel mai tare n-a fost procesul, ci faptul că acasă era aniversarea lui Andrei. 7 ani. Și pentru prima dată în viața lui, nu eram lângă el. Oribil sentiment. Eu chiar credeam că dacă termenul e la 11, până la 4-5 sunt acasă. La ora 7 îmi scria că nu taie tortul până ajung. La 8 i-am scris soțului că nu mai ajung deloc. Știu că multe nopți Andrei s-a rugat să câștig procesul, ca să simtă și el că lipsa mea a avut un rost. Am primit doar amânări, câte un termen pe an și o decizie pe care am contestat-o, pentru că o instanță n-a înțeles că a fost concediere abuzivă de cea mai joasă speță.
Ziua aceea mi-a arătat cât de scump te poate costa nedreptatea. Nu doar oboseală. Nu doar lacrimi. Ci clipe unice, pe care nu ți le mai dă nimeni înapoi. Și chiar și-așa, să mă credeți când vă spun: merită din plin să nu accepți abuzuri, să te trezești la 3 și să cauți curaj să mergi la tribunal la 13. Sufletul meu e împăcat. Am făcut ceea ce trebuia. Am o oglindă pe masa pe care scriu. Mă uit în ea. Îmi zâmbesc. Mă mir și eu cum încape atâta putere în mine. N-aveam nevoie de momente ca acesta ca să știu că pot sta dreaptă. Așa am stat toată viața. Asta am moștenit de la părinții mei. Dar uneori, inexplicabil pe moment, cred că viața ne aruncă în furtuni doar ca să ne amintească să nu ne pierdem pe noi, mai ales atunci când putem fi busolă sinceră pentru alții. Cât timp nu e despre sănătate, totul se repară. Important e să rămâi tu. Acela care ești. Gânduri bune!
P.S. Azi chiar am nevoie de ele!”

Cum a decurs confruntarea din instanță

Ulterior, Octavia Geamănu a revenit cu un nou mesaj și le-a dezvăluit fanilor că mai multe informații va afla la termenul următor. 

„Epuizantă zi. Dar Dumnezeu e peste gândurile și acțiunile noastre. Nicio frunză nu cade fără voia Lui. Am ajuns acasă unde totul e pus la punct deși nu m-am atins de nimic azi, unde miroase a mentă și cam multă scorțișoară. Se aude jazz. M-au așteptat cu dragoste cei doi Ionescu. Cât despre termenul de azi…Aflăm după termenul de pe 9. Cândva. Stay tooned. Noapte bună, copii!”

Citește și:
Anastasia Soare, confesiuni rare despre relația cu fiica ei, Norvina. De ce a concediat-o: „A fost cea mai bună lecție pe care…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după patru ani de relație. Cum arată spectaculosul inel de logodnă al artistei
People
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după patru ani de relație. Cum arată spectaculosul inel de logodnă al artistei
Care este acum relația dintre Olga Barcari și Cătălin Bordea după revederea de la Asia Express: "Nu mi se pare corect. Sunt genul de om..."
People
Care este acum relația dintre Olga Barcari și Cătălin Bordea după revederea de la Asia Express: "Nu mi se pare corect. Sunt genul de om..."
Ilona Brezoianu, imagine emoționantă de familie, alături de soț și bebelușul lor. Ce a transmis public actrița: "Te iubim"
People
Ilona Brezoianu, imagine emoționantă de familie, alături de soț și bebelușul lor. Ce a transmis public actrița: "Te iubim"
Andreea Antonescu și fostul soț, Traian Spak, fotografie rară împreună. Cum au fost surprinși alături de fiicele artistei
People
Andreea Antonescu și fostul soț, Traian Spak, fotografie rară împreună. Cum au fost surprinși alături de fiicele artistei
Adrian Pleșca, alias Artanu, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani. Care ar fi cauza decesului
People
Adrian Pleșca, alias Artanu, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani. Care ar fi cauza decesului
Alexandra Stan, dezvăluiri dureroase despre abuzurile pe care le-a suferit într-o fostă relație: "M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme"
People
Alexandra Stan, dezvăluiri dureroase despre abuzurile pe care le-a suferit într-o fostă relație: "M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme"
Libertatea
Paula Seling, o mamă exigentă. Cât se implică Radu Bucura, fostul soț, în creșterea fetiței lor: „Nu știu dacă își pune vreodată problema”
Paula Seling, o mamă exigentă. Cât se implică Radu Bucura, fostul soț, în creșterea fetiței lor: „Nu știu dacă își pune vreodată problema”
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Boala de care suferea Roxana Moise, concurenta de la „Exatlon”. Cum a reacționat Giani Kiriță atunci când a aflat de moartea fostei colege
Boala de care suferea Roxana Moise, concurenta de la „Exatlon”. Cum a reacționat Giani Kiriță atunci când a aflat de moartea fostei colege
Primele imagini cu Corina Dănilă și soțul ei mai tânăr cu 12 ani. Cum a apărut alături de Dorin Enache
Primele imagini cu Corina Dănilă și soțul ei mai tânăr cu 12 ani. Cum a apărut alături de Dorin Enache
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Cauza decesului și ultimele imagini cu el! Cum s-a filmat
A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Cauza decesului și ultimele imagini cu el! Cum s-a filmat
Simona Halep a vorbit despre operația pe care a suferit-o la sâni în urmă cu 16 ani. Ce a spus abia acum
Simona Halep a vorbit despre operația pe care a suferit-o la sâni în urmă cu 16 ani. Ce a spus abia acum
Cine e Adi Vasile, noul prezentator Survivor România 2026. Celebrul antrenor, gata să dea start show-ului în Republica Dominicană
Cine e Adi Vasile, noul prezentator Survivor România 2026. Celebrul antrenor, gata să dea start show-ului în Republica Dominicană
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Mihaela Rădulescu și Gina Pistol au izbucnit în plâns! Smiley nu știa cum să-și mai șteargă lacrimile, iar Horia Brenciu a amuțit. Ce i-a emoționat pe toți
Mihaela Rădulescu și Gina Pistol au izbucnit în plâns! Smiley nu știa cum să-și mai șteargă lacrimile, iar Horia Brenciu a amuțit. Ce i-a emoționat pe toți
catine.ro
Trei zodii intră într-o perioadă norocoasă începând cu 4 decembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Trei zodii intră într-o perioadă norocoasă începând cu 4 decembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ciocolată caldă albă cu mentă și bezele. O variantă inedită de băutură caldă, pe placul copiilor și adulților deopotrivă
Ciocolată caldă albă cu mentă și bezele. O variantă inedită de băutură caldă, pe placul copiilor și adulților deopotrivă
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Mai multe din people
Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Adela Popescu alături de cei trei copii: "Nu am mai putut aștepta"
Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Adela Popescu alături de cei trei copii: "Nu am mai putut aștepta"
People

Adela Popescu și cei trei băieți ai ei au împodobit împreună bradul de Crăciun.

+ Mai multe
Simona Halep, criticată dur pe internet după ce s-a aflat ce prețuri există la hotelul sportivei pentru pachetele de Revelion: "La banii ăștia petrec în Elveția"
Simona Halep, criticată dur pe internet după ce s-a aflat ce prețuri există la hotelul sportivei pentru pachetele de Revelion: "La banii ăștia petrec în Elveția"
People

Simona Halep atrage atenția și în afaceri, nu doar pe terenul de tenis. Hotelul său din Poiana Brașov, cu facilități de lux, a stârnit reacții intense după ce s-au făcut publice prețurile pentru sejurul de Revelion.

+ Mai multe
Ellie Goulding este însărcinată cu al doilea copil. Artista, apariție surpriză pe covorul roșu
Ellie Goulding este însărcinată cu al doilea copil. Artista, apariție surpriză pe covorul roșu
People

Ellie Goulding a avut o apariție inedită pe covorul roșu, dezvăluindu-și cea de-a doua sarcină.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC