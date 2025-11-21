Octavia Geamănu, mesaj emoționant pentru fiul ei, Andrei. Ce i-a transmis vedeta de ziua lui de naștere: „Suntem norocoși”

Octavia Geamănu a marcat aniversarea fiului ei, Andrei, care a împlinit nouă ani pe 20 noiembrie, cu un mesaj plin de emoție.

Octavia Geamănu, mesaj emoționant pentru fiul ei, Andrei

Pe Instagram, Octavia Geamănu a publicat o imagine cu băiatul ei, Andrei, care a fost însoțită de un mesaj special cu ocazia zilei lui de naștere.

„La mulți ani, băiețel minunat! Suntem norocoși să fim părinții tăi! Bine, nici tu n-ai nimerit rău, dar asta e altă poveste”, a scris Octavia Geamănu pe Instagram.

Marian Ionescu, declarație de dragoste pentru Octavia Geamănu

Recent, Marian Ionescu a surprins cu declarațiile făcute în direct la TV despre soția lui, Octavia Geamănu.

„Nu are trei defecte pe care să le definesc acum. Este o fată cu care se poate trăi foarte ușor, foarte bine, e rezonabilă. Nu-i simți prezența decât în sensul bun și îmi dă multă putere și energie să fac ce am de făcut. Nu am probleme cu ea. E mare lucru că o am pe Octavia. Asigură bunul mers al casei, are grijă de Andrei și de Carmin, în măsura în care îi trebuie atenție. E alături de mine atunci când Direcția 5 are nevoie de un sfat. Mă mai sfătuiesc cu ea. Sunt norocos”, a spus Marian Ionescu în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

La rândul ei, Octavia Geamănu a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa soțului ei, Marian Ionescu.

„Defecte… nu văd că ar avea defecte. Mă uit înspre el și nu văd decât bunătate, dragoste infinită pentru oamenii din jur, pentru familia lui, înțelepciune cât cuprinde și echilibru pentru toată lumea. Și dacă ar avea defecte, nimeni nu este perfect, ele sunt atât de mici”, a declarat Octavia Geamănu în aceeași emisiune.

Octavia Geamănu, dezvăluiri despre viața de familie

Octavia Geamănu a vorbit recent, în cadrul unui interviu, despre viața de familie. Deși este discretă când vine vorba de declarații despre soțul ei și fiul lor, de această dată a surprins cu mărturisirile făcute.

„Trăiesc un moment al vieții în care cuvântul care mă definește cel mai bine este recunoștința. Am avut ani cu multă muncă, cu visuri în construcție, cu efort și asumare. Astăzi simt că mă aflu pe o mare calmă – și nu vreau să fac valuri. Familia este centrul universului meu, iar liniștea mea vine din armonia de acasă. Când acasă e bine, totul e bine – îmi spunea mereu mama, și am ajuns să înțeleg pe deplin forța acestor cuvinte”, a declarat Octavia Geamănu pentru Click!

„Am spus într-o perioadă în care munceam mult că pentru o femeie, cea mai importantă realizare este ceea ce se întâmplă între pereții casei.Felul în care își cultivă relația cu partenerul, cu copiii, cum are grijă de cămin – toate acestea contează cu adevărat atunci când pui capul pe pernă. Joburile vin și trec. Familia rămâne. Iar în vremurile acestea instabile, în care atâtea relații se zdruncină la cea mai mică bătaie de vânt, simt nevoia să-mi plec capul și să trăiesc în tăcere norocul de a avea o viață care mă împlinește.”

Octavia Geamănu, mărturisiri despre fiul ei, Andrei

Pentru Octavia Geamănu, viața de familie ocupă un loc foarte important și se dedică în totalitate creșterii și educației fiului ei, Andrei. În ciuda momentelor dificile și provocărilor întâmpinate, vedeta este recunoscătoare pentru tot ceea ce a realizat.

„Ne concentrăm mult pe activitățile lui: școală, pian, hochei. Sunt recunoscătoare că viața îmi permite să fiu cu el în fiecare zi. Când s-a născut, am simțit că este „lucrarea vieții mele’ – și așa este. Nimic nu e mai important pentru un copil decât prezența părinților săi. Dragostea, și mai ales atenția lor, îl formează pe termen lung. E obositor, uneori copleșitor, dar are cele mai mari satisfacții. Va veni și ziua când nu ne va mai vrea atât de mult prin preajmă, dar până atunci se va fi conturat un adolescent cu repere clare, cu echilibru emoțional și deprinderi sănătoase. Asta îmi doresc. Viața de familie este prioritatea mea. Cred profund în echilibrul care se naște dintr-o relație de cuplu solidă și dintr-un cămin așezat. Tot ce îmi doresc este ca Andrei să crească frumos, și ca Marian, soțul meu, să poată crea în continuare muzică, pictură – ceea ce îl împlinește”, a mai Octavia Geamănu pentru sursa citată anterior.

Citește și:

Antonia, mesaj dur pentru cei care îi fotografiază copiii, fără acordul ei: „Pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro