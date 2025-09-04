Octavia Geamănu, acuzații noi în procesele împotriva Antenei 1: „Îmi amintesc că am suferit atunci”

Octavia Geamănu trece de peste doi ani printr-un conflict juridic cu Antena 1, după ce a fost scoasă de pe post în 2022 și ulterior concediată în 2023. Fosta prezentatoare a deschis mai multe procese și a făcut recent o dezvăluire șocantă despre experiența trăită la locul de muncă, povestind cum a fost nevoită să se tundă scurt pentru a nu crea „probleme”.

Octavia Geamănu, forțată să se tundă

Octavia Geamănu a făcut o postare pe Facebook despre procesele în desfășurare cu postul de televiziune Antena 1.

„Căutam ceva în telefon și am dat peste prima imagine. Mi-am amintit cât am suferit pentru că m-am tuns fără voia mea. Venise o șefă nouă la Antena, la Observator, și primul lucru pe care l-a făcut a fost să pună un alt coleg în locul meu și să-mi spună să stau acasă, că vrea să vadă cum merge jurnalul fără mine. Ceva nou. Nu se mai întâmplase asta, nu mie, ci nimănui. N-a mers mai bine. Și atunci s-a gândit să-mi transmită să mă tund scurt. Culmea e că și acum mi se pare la fel de șocant ca și atunci. A mai durat cam un an până să-mi spună direct că nu vrea să mai prezint vreun Observator și să-mi caut altceva, în altă parte. Scurt și la obiect. Deși tot ea a subliniat că sunt impecabilă și că nu are ce să-mi reproșeze. Și n-avea. Din niciun punct de vedere. Doar că avea de pus pe altcineva din afară în locul meu și o „încurcam.” După cum s-a și văzut cu persoana care a stat un an în locul meu, ulterior demisionând. Revenind: n-avea dreptul să facă recomandări stilistice. În plus, nicio altă colegă cu părul mai lung nu primise astfel de solicitări. M-am conformat, ca să nu fac valuri. Dar îmi amintesc că am suferit atunci. Pentru că numai o femeie (nu ‘șefa’ tunsă scurt) poate înțelege cât de importantă e podoaba capilară.”, a scris Octavia Geamănu online.

După ce i s-a comunicat că nu mai este dorită pe micul ecran la Observator, ea a continuat să se prezinte la redacție timp de opt luni, conform contractului. În această perioadă, Octavia Geamănu a constatat că șefii încercau să-i ofere o poziție mult sub pregătirea sa profesională, ceea ce i-a provocat frustrări considerabile.

„Opt luni cât am mers în redacție să îmi desfășor activitatea conform contractului, sursa n-a dat nicio informație despre faptul că, după 18 ani de jurnalism – reporter, prezentator Observator, mulți ani în prime time – s-au gândit șefii că, dacă tot nu vreau să plec pur și simplu pentru că mi s-a transmis: ‘Ce nu înțelegi? Nu mai vreau să prezinți! Îți găsești tu în două luni altceva în altă parte’, … să încerce să-mi ofere ceva muuult sub pregătirea mea profesională: rubrica meteo. Vă dați seama? Chiar? Cum vi se pare ca din prezentator de știri, jurnalist cu trecut în domeniu, realizator de ediții speciale, breakin newsuri, ca la știri unde vorbești despre tot și toate să ți se propună să prezinți o rubrică de 2 minute în cadrul jurnalului de o oră pe care l-ai prezentat ani la rând, cu audiențe de care nu s-a plâns nimeni vreodată, din contră?”, a mai explicat vedeta.

Jurnalista continuă seria proceselor cu Antena 1

Octavia Geamănu a subliniat că procesul cu Antena 1 nu a fost întotdeauna corect și că va continua lupta la apel. În plus, fosta prezentatoare intenționează să împărtășească publicului experiențele trăite și să inițieze o serie de postări dedicate acestor procese, invitând cititorii să participe prin întrebări, gânduri sau reflecții.

„Și, da, consider că instanța de fond a tratat formalist procesul, fiind evidentă neglijarea probelor esențiale privind contextul real al raporturilor de muncă. De aceea ne vedem la apel. Logic! Dacă tot a deschis Antena cutia Pandorei, pardon sursa, văd Doamne, mă gândesc să încep o serie de postări despre aceste procese. Vreau să împărtășesc cu voi ce a însemnat pentru mine această experiență și să vă invit să participați prin întrebări, gânduri sau reflecții. Pentru că nu e doar povestea mea, e și despre cum fiecare dintre noi merită respect și demnitate la locul de muncă. Și în viață, desigur! Cu gânduri bune spre următoarele termene! Până-n pânzele albe, respectiv CEDO, normal. #StopAbuzurilor – campania preferată a societății menționate mai sus. ✌️”, a transmis Octavia Geamănu.

