Octavia Geamănu a lansat prima ei carte. Ce părere are soțul ei: „Fiecare femeie care a încercat acest test…”

Octavia Geamănu a pășit într-o nouă etapă a carierei sale prin publicarea primei sale cărți, „Gânduri bune”, un proiect pe care îl consideră extrem de apropiat de sufletul ei.

Octavia Geamănu și-a lansat propria carte

În paginile volumului, vedeta a transcris emoții, reflecții și exerciții menite să ofere inspirație și sprijin femeilor care îl răsfoiesc. Într-un interviu recent, fosta prezentatoare de la Observator a dezvăluit ce anume a inspirat-o când a scris și ce anume vrea să transmită femeilor care o citesc.

„Mi-am canalizat toată energia în ultimele luni spre finalizarea cărții Gânduri bune și sunt fericită că a ieșit exact cum am visat. Am pus multă emoție în ea, sinceritate și dorința de a aduce puțină lumină în viețile cititoarelor. Nu e doar o carte – fiecare pagină e o oglindă și fiecare răspuns e un pas spre tine, oricine-ai fi. Gânduri bune este o carte-jurnal, dar nu jurnalul meu. Este un spațiu unde cititoarea este invitată să reflecteze, să noteze, să-și răspundă, să se regăsească. Am propus un exercițiu simplu, dar plin de sens: să te gândești la ceva, să închizi ochii, să deschizi cartea și să citești textul ca și cum ar fi un răspuns. Fiecare femeie care a încercat acest test mi-a spus că mesajul s-a potrivit perfect cu momentul ei”, a declarat Octavia Geamănu pentru Click!

Proiectul ei literar are o audiență clară – femeile – iar autoarea a dorit să transmită un mesaj de forță și autenticitate.

„Această carte nu e despre perfecțiune, ci despre adevărul fiecăreia dintre noi. E despre întrebări sincere și răspunsuri care se coc în interior. Este pentru femeia care uneori știe ce vrea, alteori are dubii, dar mereu găsește resurse să meargă mai departe cu fruntea sus. Îmi doresc ca această carte să fie acel reminder pe care fiecare femeie îl merită: că este suficientă și că poate. Dacă doar pentru asta a trebuit să o scriu, sunt fericită. De altfel, până acum, am gestionat singură comenzile. Fiecare carte a plecat de la mine, semnată, cu mesaj personalizat. Am avut nopți întregi în care am stat și am creat awb-uri, am împachetat cărțile, am vorbit cu cititoarele”, a adăugat ea.

Soțul ei a fost primul cititor

Primul care a parcurs volumul a fost chiar soțul ei, Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5. Reacția lui a liniștit-o și a emoționat-o în egală măsură:

„Marian a fost primul cititor bărbat al cărții mele. Cred că am slăbit două kilograme de emoții pe măsură ce-l vedeam cum trece la următoarea pagină. I-am spus de la început că este o carte pentru femei, dar răspunsul lui m-a surprins: Orice bărbat poate înțelege mai bine femeia după ce citește această carte. Nu l-am contrazis”, a mărturisit prezentatoarea.

