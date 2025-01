Octavia Geamănu și Marian Ionescu au împlinit 10 ani de căsnicie. Anunțul fostei prezentatoare TV: „N-a știut nimeni”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu au aniversat un deceniu de căsnicie, iar fosta prezentatoare TV a marcat momentul printr-un mesaj special publicat pe rețelele de socializare. Organizarea nunții lor a fost o adevărată cursă contra cronometru, evenimentul fiind pregătit în doar două săptămâni, iar rochia de mireasă a fost achiziționată cu doar o zi înainte de marele eveniment.

Pe 25 ianuarie, Octavia Geamănu, în vârstă de 41 de ani, și Marian Ionescu, membrul trupei Direcția 5, în vârstă de 61 de ani, au celebrat o piatră de hotar în relația lor: 10 ani de la cununia civilă. Cei doi și-au unit destinele la Starea Civilă în 2015, iar cinci ani mai târziu, în 2020, au spus „da” și în fața altarului, completându-și povestea de iubire.

În mesajul său emoționant, Octavia a rememorat câteva momente semnificative din viața de cuplu, împărtășindu-le cu urmăritorii săi de pe platformele sociale.

„25.01.2020 – tot sâmbăta, tot zi cu soare. Numai bună să mă mărit. M-am urcat la volanul mașinii, domnul Ionescu pe motocicletă și ne-am dat întâlnire la 12 fix, la biserică. Și-acum îmi amintesc privirea lui de milioane când m-a văzut coborând din mașină. Un fel de dragoste la prima vedere. Am găsit rochia perfectă cu chiu, cu vai, cu o zi înainte de ceremonia religioasă. Cu chiu, cu vai poate și pentru că ne decisesem să facem cununia cu vreo două săptămâni înainte de eveniment. Acum sentimentul e că parcă s-a petrecut ieri. Aceeași bucurie și aceleași emoții mă încearcă. A fost perfect! Totul! Buchetul a ieșit cum mi-am dorit, am avut doar cei mai apropiați prieteni aproape, a fost totul discret încât n-a știut nimeni în afara celor prezenți. Ba, unii dintre prieteni fuseseră invitați seara la masă, fără să știe că era petrecerea de după cununie. S-au trezit cu mine îmbrăcată în rochie de mireasă. În vară… mă gândesc să facem o petrecere frumoasă. Un deceniu frumos, alături de un om minunat, merită sărbătorit chiar și cu artificii… deși nu cred. Astea chiar nu-s stilul meu. Am vrut să împart cu voi bucuria acestei zile, căci cu domnul Ionescu n-am cum, el fiind la Cluj, unde Direcția 5 are concert”, a scris Octavia, pe pagina ei de socializare, unde a postat și câteva imagini din ziua cea mare.