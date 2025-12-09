Eric Dane, decizie neașteptată privind cariera sa, după ce boala i-a afectat mobilitatea și vorbirea: „Nu am de gând să cedez”

Eric Dane a anunțat că va accepta în continuare roluri în lumea filmului, în ciuda bolii avansate.

Actorul Eric Dane, grav afectat de boală, a vorbit deschis despre realitatea dură a luptei sale sfâșietoare cu scleroza laterală amiotrofică (ALS) și despre ce înseamnă această afecțiune degenerativă pentru viitorul său în lumea filmului.

Eric Dane, mesaj special pentru fani

În vârstă de 53 de ani, actorul a participat săptămâna trecută la un panel virtual organizat de IAMALS.org, unde a mărturisit că diagnosticul, care i-a afectat mobilitatea și vorbirea, îl copleșește uneori.

„Nu am niciun motiv să fiu într-o stare bună, oricând, în oricare zi”, a spus Dane, vizibil emoționat. „Nu cred că cineva m-ar învinui dacă m-aș duce sus, în dormitor, m-aș băga sub plapumă și aș petrece următoarele două săptămâni plângând.”

Fostul actor din Greys Anatomy a subliniat însă că este hotărât să continue să muncească atât cât îi va fi posibil și că nu intenționează să renunțe deocamdată la cariera sa.

„Nu am de gând să-mi cedez scopul în fața unei boli. Pur și simplu nu sunt capabil să fac asta. Capacitatea mea fizică este destul de limitată ca actor, dar încă am mintea și vocea, așa că sunt dispus să fac aproape orice”, a adăugat el.

Dane, care a dezvăluit diagnosticul devastator în aprilie, a pierdut mobilitatea brațelor, prezintă schimbări vizibile ale vorbirii și acum folosește un scaun cu rotile din cauza ALS, boală care afectează celulele nervoase din creier și măduva spinării.

În ciuda determinării sale, actorul recunoaște că această afecțiune neurodegenerativă, cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig, l-a obligat să regândească tipurile de roluri pe care le poate accepta.

„Voi accepta orice rol, dar cred că de acum înainte va trebui să fie centrat pe ALS”, le-a spus el celor care îl urmăreau. „Va fi foarte dificil pentru mine să interpretez un alt personaj fără ca toată lumea să observe ‘gorila de 800 de livre din încăpere și sunt împăcat cu asta. Sunt recunoscător că pot să lucrez în orice fel.”

Boala actorului a avansat

Aceeași determinare l-a făcut să accepte un rol profund personal în drama medicală Brilliant Minds de la NBC, difuzată luna trecută. Dane l-a interpretat pe Matthew, un pompier diagnosticat cu ALS, care se luptă cu modul în care să le comunice vestea fostei soții și fiicei lor adulte.

El a mărturisit că „cel mai greu lucru pentru mine a fost să mă desprind de personaj, pentru că era ceva atât de proaspăt și atât de real pentru mine. Nu am mai interpretat niciodată un personaj care trece prin ceva ce trăiesc în timp real, în viața reală. Așa că a fost greu și au existat momente în care mi-a fost foarte dificil să spun replicile. Dar, per total, am fost extrem de recunoscător pentru experiență. Am simțit-o ca pe o formă de eliberare.”

Episodul a fost filmat în octombrie. Dane a fost fotografiat într-un scaun cu rotile pe aeroportul din Toronto, unde este realizat serialul. El a spus că lucrul la Brilliant Minds a fost „o experiență unică” și a adăugat: „Nu știu dacă aș repeta-o vreodată pentru altcineva. Pentru mine este încurajator să știu că pot avea o experiență luminoasă în fața a ceva atât de îngrozitor”, a mai spus actorul.

Acesta a fost primul său rol de la momentul în care și-a făcut public diagnosticul de ALS, în aprilie. El a spus că a început să manifeste simptome la începutul anului 2024.

foto: Arhiva ELLE

