Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026

  Actualizat 05.03.2026, 09:10
Pe data de 4 martie, a avut loc finala Selecției Naționale Eurovision 2026. În cadrul ei, Alexandra Căpitănescu a fost desemnată câștigătoarea, iar ea va reprezenta România pe scena internațională a competiției muzicale, care anul acesta se va desfășura la Viena. Anul acesta, România revine în concurs după doi ani de pauză. 

Dintre cei 12 concurenți ajunși în finala Selecției Naționale Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu a fost cea care a cucerit juriul și l-a convins că merită să fie cea care va reprezenta România pe scena internațională a concursurului muzical. Artista a interpretat pe scenă piesa „Choke Me.”

„Piesa este un dialog: între propria persoană și vocea sau vocile fantomă, care nu ne dau pace, ne țin blocați în trecut, ne țin ancorați în frici. Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine și transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar așa ajungem la adevăratul nostru potențial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potențialul nostru”, a spus Alexandra Căpitănescu despre piesa ei, „Choke Me”, potrivit eurovisionromania.ro.

Eurovision 2026 se va desfășura la Viena, iar semifinalele vor avea loc pe 12 şi 14 mai și finala pe 16 mai. României va fi prezentă pe scenă în cea de-a doua semifinală, pe 14 mai, alături de Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Cehia, Luxemburg, Elveția, Albania, Australia, Cipru, Danemarca, Letonia, Malta, Norvegia și Ucraina. În ceea ce privește prima semifinală, vor concura Croația, Finlanda, Georgia, Grecia, Portugalia, Moldova, Suedia, Belgia, Estonia, Israel, Lituania, Muntenegru, Polonia, San Marino și Serbia.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este originară din Galați și a urmat cursurile Facultății de Fizică din București. De mică a fost pasionată de muzică, iar de la vârsta de 10 ani a început să meargă la lecții de canto. 

În 2023, a fost desemnată câștigătoarea show-ului de talente Vocea României și l-a avut ca antrenor pe Tudor Chirilă. După această recunoaștere, a lansat în 2024 primul ei EP, numit „Căpitanu”, care conține cinci pese compuse de artistă. În februarie 2025 a lansat piesa Fluturi În Stomac în colaborare cu trupa Vama. 

Cine face parte din juriul Eurovision pentru selecția națională 2026

Din juriul Eurovision pentru selecția națională 2026 fac parte 7 specialiști care vor desemna piesa care va reprezenta România la etapele internaționale. Aceștia sunt: artista Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, care a conceput piesa „Pe-o margine de lume”, interpretată de Nico & Vlad Miriţă la ediţia din 2008 a Eurovision; Marius Dia, compozitor, producător și A&R, co-fondator al Creator Records; Cristian Tarcea (Monoir), fondator al label-ului Thrace Music; Elena Popa, jurnalistă, creatoare de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band; Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică, membru al East European Rock Alliance; și Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music playlist manager al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

România va intra în competiția internațională pe 14 mai, în a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2026. Evenimentul se desfășoară sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai, iar marea finală pe 16 mai, toate organizate la Viena.

La ediția din acest an participă 35 de țări, printre care Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

Ultima ediție a concursului a fost câștigată de Austria, prin artistul JJ, cu piesa „Wasted Love.”

Foto: Facebook Eurovision România

