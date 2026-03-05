Harry Styles, confesiuni rare despre viața personală. Artistul formează un cuplu cu Zoë Kravitz: „Vreau o familie”

Harry Styles a oferit recent declarații despre schimbările din viața sa personală, explicând că experiențele trăite și momentele prin care au trecut prietenii săi apropiați l-au făcut să își reevalueze prioritățile. Într-un interviu acordat pentru The Zane Lowe Show de pe Apple Music, artistul a povestit despre pauza de trei ani pe care a luat-o de la muzică, despre singurătatea care poate însoți celebritatea și despre dorința de a-și întemeia o familie.

Cântărețul a explicat că decizia de a face un pas înapoi a venit după finalizarea amplului turneu Love On Tour, în 2023. Turneul a inclus nu mai puțin de 169 de concerte desfășurate pe parcursul a doi ani, iar ritmul intens al activității l-a determinat să își acorde timp pentru a reflecta asupra direcției în care vrea să meargă.

„Opresc totul, iar apoi pot să decid ce vreau să aduc înapoi în viața mea. Care sunt lucrurile pe care chiar le vreau în viața mea?”, a explicat Styles.

Artistul a adăugat că viața petrecută constant în turnee poate face dificilă luarea unor decizii personale importante.

„Dacă ești mereu în turneu și faci aceste lucruri tot timpul, nu mai există spațiu pentru a alege cu adevărat”.

În aceeași discuție, Harry Styles a dezvăluit că a avut o conversație sinceră cu el însuși despre cum își imaginează viitorul.

„Cred că am avut o conversație foarte sinceră cu mine însumi despre cum vreau să arate viața mea peste cinci ani. Și apoi despre cum pot face schimbări pentru a ajunge acolo. Nu vreau să fiu tipul care rămâne singur, dar spune: „Oh, dar chiar am reușit.”

Artistul a vorbit și despre importanța relațiilor personale și a echilibrului emoțional:

„Vreau să fiu împlinit și să am relații foarte bune cu oamenii. Vreau prietenii adevărate. Vreau o familie. Îmi doresc toate aceste lucruri. Așa că m-a făcut să mă gândesc: ce trebuie să fac pentru a crea spațiu pentru ca aceste lucruri să se întâmple? Nu pot doar să mă aștept să apară pur și simplu în viața mea”.

Declarațiile sale vin într-un moment în care relația cu actrița Zoë Kravitz, în vârstă de 37 de ani, pare să devină tot mai serioasă. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată ținându-se de mână în august 2025, iar în septembrie anul trecut au fost fotografiați în oraș alături de tatăl actriței, muzicianul Lenny Kravitz.

În cadrul interviului, Harry Styles a vorbit și despre importanța de a construi o relație cu persoana potrivită.

„Te ajută să rămâi responsabil față de persoana care vrei să devii. Cred că acceptarea defectelor este importantă. Înțelegerea este minunată, dar știu că eu vreau să fiu mai bun de atât. Așa că atunci când mă provoci în legătură cu ceva, este, de fapt, un cadou pentru mine”.

Noua perspectivă asupra vieții a fost influențată și de experiențele prietenilor săi apropiați. Styles a povestit că momentul în care trei dintre cei mai buni prieteni ai săi s-au căsătorit l-a făcut să reflecteze asupra propriilor alegeri și asupra ideii de stabilitate.

Această experiență a stat la baza piesei American Girls, inclusă pe viitorul său al patrulea album de studio, intitulat Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

„Cred că piesa este, în multe feluri, despre singurătate. Am văzut trei dintre cei mai apropiați prieteni ai mei căsătorindu-se. Și, de fapt, să îi vezi având încredere în ceva și asumându-și un risc pentru a găsi ceva cu adevărat împlinitor, într-un mod care nu este la fel de strălucitor sau spectaculos pe hârtie precum pare, de exemplu, momentul unei nunți. Iar eu mă gândeam: sunt singur, deci mă distrez”.

În același timp, Styles spune că a înțeles cât de profundă poate fi o astfel de alegere. „De fapt, American Girls vorbește despre momentul în care i-am văzut căsătorindu-se și despre magia care apare atunci când găsești persoana potrivită alături de care vrei să fii”.

Artistul a explicat că această perioadă de reflecție l-a ajutat să își privească viața dintr-o perspectivă mai amplă.

„Să vezi asta… să fii cu adevărat vulnerabil alături de cineva, să îți împărtășești viața cu o persoană… Faptul că am avut timp să mă opresc și să analizez totul, să îmi privesc viața dintr-o perspectivă mai largă și să mă întreb: „Ce îmi doresc cu adevărat de la viață?”. Am atât de multe lucruri în jurul meu tot timpul. Este greu să le integrezi fără să creezi spațiu pentru ele”, a conluzionat Harry Styles.

