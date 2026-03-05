Christina Applegate, dezvăluiri despre relația cu Brad Pitt. Ce legătură a existat între cei doi: „Încă era supărat pe mine”

În noua sa carte de memorii, Christina Applegate vorbește despre începuturile carierei, relația cu Brad Pitt și personajul care i-a adus celebritatea, Kelly Bundy.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Christina Applegate, dezvăluiri despre relația cu Brad Pitt. Ce legătură a existat între cei doi: "Încă era supărat pe mine"

Christina Applegate rememorează unele dintre cele mai intense momente ale tinereții sale, inclusiv un episod celebru din viața personală care îl implică pe Brad Pitt, în noua carte de memorii, You with the Sad Eyes. Volumul, citat de publicația Page Six, oferă o perspectivă sinceră asupra începuturilor carierei sale, a relațiilor complicate și a presiunilor din spatele imaginii publice pe care o avea în perioada de succes a serialului Married… with Children.

Actrița scrie că aproape a refuzat rolul care avea să o transforme într-un nume cunoscut, pentru că „o uram pe Kelly Bundy”. Personajul, devenit unul dintre cele mai recognoscibile din televiziunea americană a anilor ’90, a fost însă decisiv pentru ascensiunea sa.

Unul dintre episoadele pe care le evocă în carte este participarea la MTV Video Music Awards, unde a fost invitată ca prezentatoare. La acea vreme, ea l-a invitat la eveniment pe Brad Pitt, care avea 26 de ani și făcea parte din cercul ei de prieteni din Los Angeles. În același grup se afla și Johnny Depp, despre care actrița recunoaște că a fost „îndrăgostită ani la rând”.

În acea seară însă, atenția ei a fost atrasă de Sebastian Bach, solistul trupei Skid Row, cunoscut pentru piesa 18 and Life.

„Am petrecut toată noaptea uitându-mă la Bach, care pe atunci era un tip atrăgător cu păr lung, solistul trupei Skid Row”, scrie Applegate, care avea 17 ani la acel moment. „Nu vreau să o spun așa, dar Brad pe atunci încă își croia drumul ca actor și nu era încă Brad Pitt, bărbatul la care visează atât de mulți oameni”.

Christina Applegate povestește că Brad Pitt a ajuns să o conducă pe mama ei acasă în acea noapte, după ce ea a plecat cu Bach.

„Și lucrurile devin și mai rele: Brad a fost nevoit să o ducă pe mama mea acasă. Se pare că, la o benzinărie pe drum, Brad era cât pe ce să se ia la bătaie cu niște membri ai unei bande și, deloc surprinzător, apoi a fost foarte supărat pe mine”.

Regretul a apărut rapid, după ce a aflat că Sebastian Bach avea deja o parteneră de lungă durată și un copil de un an. Potrivit relatării sale, Pitt nu i-a mai vorbit „mulți ani”.

Actrița povestește că, mult timp după acel episod, două dintre fostele iubite celebre ale actorului au întrebat-o dacă este adevărat că ea este „fata care l-a lăsat pe Brad în urmă la MTV Video Music Awards”.

„Brad le spusese, se pare, separat, că încă era supărat pe mine. În cele din urmă, am căzut de acord că eram doar un copil și că, deși el merita mult mai mult, era momentul să fie iertat copilul care l-a părăsit pentru solistul trupei Skid Row”.

Cu ironie, Applegate adaugă: „Desigur, Brad este acum Brad Pitt, iar Sebastian Bach… ei bine, încă mai are părul lung, cred”.

Memoriile sale ating însă și teme mult mai sensibile. Actrița vorbește despre standardele de frumusețe imposibile care i-au fost impuse încă din adolescență. Mama ei, Nancy Priddy, i-a sugerat chiar liposucția pe coapse când era încă foarte tânără.

Presiunile s-au amplificat în perioada filmărilor la Married… with Children, unde personajul Kelly Bundy era cunoscut pentru ținutele provocatoare. Pentru a încăpea în rochiile personajului, Applegate spune că făcea antrenamente intense și se abținea de la mâncare.

„Faptul că reușisem să atrag atenția unui star rock celebru la vremea aceea și apoi să îl las pe cineva ca Brad Pitt la o petrecere… tot nu m-a convins că sunt o persoană atrăgătoare”.

„Pentru milioane de americani care urmăreau Married… with Children eram un exemplu de frumusețe feminină, dar pentru mine eram ‘prea banală”, spune ea. „Credeam că fața mea este cel mult mediocră. Munceam enorm pentru corpul meu, dar nu eram niciodată mulțumită. Au fost zile în care mergeam la o clasă de spinning, apoi mă antrenam cu antrenorul personal, apoi mergeam la cursuri de dans încă două ore și jumătate, mereu în căutarea imposibilului, abuzându-mi corpul în slujba unei perfecțiuni care era la fel de dăunătoare ca orice dependență. Boala mea pentru perfecțiune a fost mereu forța motrice din viața mea”.

Totuși, Christina Applegate spune că nu consideră serialul responsabil pentru această presiune.

„Sigur, era mereu parte din show faptul că eu trebuia să fiu un obiect asupra căruia oamenii să arunce priviri pofticioase, dar eu am fost cea care a vrut să poarte acele rochii ale lui Kelly Bundy pentru a reprezenta ceva din spiritul epocii”.

Inițial, personajul trebuia să fie o „tipă dură, motociclistă”, însă conceptul s-a schimbat după ce actrița a văzut documentarul The Decline of Western Civilization: The Metal Years. Filmul include un concurs de frumusețe pentru stripperițe îmbrăcate în „rochii lycra, cu părul ridicat foarte sus, enorm, creț și cu aer de groupie'.

De aici, scrie Applegate, Kelly Bundy s-a născut din nou „ca o adevărată prostituată rock'. Cu toate acestea, ea spune că a interpretat-o ca pe o virgină, chiar dacă publicul era conștient de ironia situației.

„Era un produs al epocii, al videoclipurilor MTV, cu femei care purtau corsete mult prea strânse și făceau lucruri ciudate pentru bărbați cu păr creț și rebel. Mi s-a spus că am interpretat doar o prostituată. Nu este adevărat”.

În viața personală, Applegate a avut și o scurtă relație cu Anthony Kiedis, solistul trupei Red Hot Chili Peppers. Cei doi s-au cunoscut când ea avea 17 ani. Prima întâlnire a avut loc într-o piață, unde mama ei li s-a alăturat pentru un sandviș.

„Apoi Anthony m-a părăsit, dar imediat după aceea mi-a spus: Hei, ai putea să-mi speli hainele? Iar eu, ca o fană proastă, am făcut-o”, scrie actrița.

În jurnalele sale, spune ea, apar „aproape nesfârșite probleme cu bărbații pe care i-am ales”, descriși drept „nenorociți” și „ratați” pe care credea că îi poate salva.

Una dintre relațiile sale, cu un bărbat al cărui nume nu este menționat în carte, a fost marcată de ani de abuz fizic și emoțional. Acesta îi controla hainele și alimentația. Mama ei o implora „să se îndepărteze naibii de el”, iar actorul Ed O’Neill, care îl interpreta pe Al Bundy în serial, îl „ura” atât de mult încât ea se temea că l-ar putea lovi.

Applegate a făcut un avort după ce a rămas însărcinată cu el în aprilie 1991. Relația s-a încheiat după o ceartă violentă, în care acesta a aruncat o brichetă spre ea și i-a turnat tequila pe gât.

În memoriile sale, actrița vorbește și despre problemele de sănătate care i-au marcat viața. În 2021 a fost diagnosticată cu scleroză multiplă și se întreabă dacă modul în care și-a tratat corpul de-a lungul anilor a contribuit la această boală. Anterior, în 2008, în timp ce lucra la serialul Samantha Who?, a fost diagnosticată cu cancer de sân și a suferit o dublă mastectomie.

După mai multe relații, Applegate s-a căsătorit în 2001 cu actorul Johnathon Schaech, deși, după cum scrie, chiar în ziua nunții știa că nu este persoana potrivită. Cei doi s-au despărțit în 2005.

Ulterior, a avut o relație cu fotograful Lee Grivas și a început o poveste cu muzicianul olandez Martyn Lenoble, din trupa Porno for Pyros, chiar înainte de a afla că Grivas murise în urma unei supradoze de droguri. Applegate și Lenoble s-au căsătorit în 2013 și au împreună o fiică, Sadie, în vârstă de 15 ani.

Anul trecut, Christina Applegate a vorbit onest despre impactul emoțional pe care lupta ei cu scleroza multiplă l-a avut asupra fiicei sale.

„O văd cum se uită la mine când zac în pat și nu mă pot mișca, sau când vreau să merg să-i spun noapte bună, dar nu pot ajunge până la camera ei pentru că picioarele nu mă mai ajută în ziua respectivă. Acum abia dacă reușesc să ajung până la baie… și asta a frânt-o. Era ca și cum ar fi pierdut mama pe care o avea din cauza acestei boli nenorocite”.

În carte, actrița vorbește și despre dificultățile actuale cauzate de scleroza multiplă, care au lăsat-o uneori imobilizată la pat.

„O mare parte din viața mea am simțit că binele stă la baza răului, dar s-a întâmplat ceva ciudat, ceva cu care nu sunt obișnuită. Nu voi mai minți, nu voi mai fi fata cuminte și nu voi spune că toate acestea sunt o binecuvântare, dar există o fărâmă de înțelegere de sine care continuă să apară încet, pe măsură ce spun povestea acestor cincizeci și ceva de ani. Vreau să vorbesc cu fetița aceea mică care a crezut mereu că trebuie să fie perfectă. Poate că asta este această carte”.

Citește și:
Sean „Diddy' Combs a obținut eliberare anticipată din închisoare. Noi detalii despre sentința sa

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Alexia Eram, schimbare radicală de look. Creatoarea de conținut are o nouă tunsoare
People
Alexia Eram, schimbare radicală de look. Creatoarea de conținut are o nouă tunsoare
Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au împlinit cinci ani de relație. Cum au sărbătorit cei doi: "Ești cea mai bună decizie"
People
Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au împlinit cinci ani de relație. Cum au sărbătorit cei doi: "Ești cea mai bună decizie"
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026
People
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026
Adda a împlinit 34 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțul ei, Cătălin Rizea: "Asta este piesa noastră pe care am dansat"
People
Adda a împlinit 34 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțul ei, Cătălin Rizea: "Asta este piesa noastră pe care am dansat"
Victoria și David Beckham, mesaj pentru fiul lor, Brooklyn, de ziua lui de naștere, pe fondul scandalului viral: "Te iubim"
People
Victoria și David Beckham, mesaj pentru fiul lor, Brooklyn, de ziua lui de naștere, pe fondul scandalului viral: "Te iubim"
Alessandra Stoicescu, reguli stricte pentru fiica ei, Sara. De ce refuză să îi dea acces la telefonul mobil: "Nu sunt de acord"
People
Alessandra Stoicescu, reguli stricte pentru fiica ei, Sara. De ce refuză să îi dea acces la telefonul mobil: "Nu sunt de acord"
Libertatea
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă
Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret
Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate. Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană înainte de a muri
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate. Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană înainte de a muri
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
catine.ro
S-au căsătorit în mare secret și duc o viață cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Cine este cuplul de la Hollywood care a ales să se iubească în liniște
S-au căsătorit în mare secret și duc o viață cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Cine este cuplul de la Hollywood care a ales să se iubească în liniște
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Mai multe din people
Noi detalii despre infidelitățile lui Bill Gates. Miliardarul confirmă relațiile extraconjugale din trecut
Noi detalii despre infidelitățile lui Bill Gates. Miliardarul confirmă relațiile extraconjugale din trecut
People

Bill Gates a confirmat recent că a avut două relații extraconjugale, în contextul controverselor legate de relația sa cu Jeffrey Epstein.

+ Mai multe
A fi văzut: celebritățile la prezentarea Dior pentru toamna 2026
A fi văzut: celebritățile la prezentarea Dior pentru toamna 2026
People

Prezentarea Dior pentru toamna următoare a adunat în grădina Tuileries o mulțime de celebrități, reflectând chiar tema colecției lui Jonathan Anderson: ideea de a vedea și de a fi văzut.

+ Mai multe
Andreea Bălan, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Clara a împlinit 7 ani: "A venit pe acest pământ să ofere iubire"
Andreea Bălan, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Clara a împlinit 7 ani: "A venit pe acest pământ să ofere iubire"
People

Andreea Bălan a transmis un mesaj emoționant de ziua fiicei sale, Clara.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC