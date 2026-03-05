Christina Applegate, dezvăluiri despre relația cu Brad Pitt. Ce legătură a existat între cei doi: „Încă era supărat pe mine”

Christina Applegate rememorează unele dintre cele mai intense momente ale tinereții sale, inclusiv un episod celebru din viața personală care îl implică pe Brad Pitt, în noua carte de memorii, You with the Sad Eyes. Volumul, citat de publicația Page Six, oferă o perspectivă sinceră asupra începuturilor carierei sale, a relațiilor complicate și a presiunilor din spatele imaginii publice pe care o avea în perioada de succes a serialului Married… with Children.

Actrița scrie că aproape a refuzat rolul care avea să o transforme într-un nume cunoscut, pentru că „o uram pe Kelly Bundy”. Personajul, devenit unul dintre cele mai recognoscibile din televiziunea americană a anilor ’90, a fost însă decisiv pentru ascensiunea sa.

Unul dintre episoadele pe care le evocă în carte este participarea la MTV Video Music Awards, unde a fost invitată ca prezentatoare. La acea vreme, ea l-a invitat la eveniment pe Brad Pitt, care avea 26 de ani și făcea parte din cercul ei de prieteni din Los Angeles. În același grup se afla și Johnny Depp, despre care actrița recunoaște că a fost „îndrăgostită ani la rând”.

În acea seară însă, atenția ei a fost atrasă de Sebastian Bach, solistul trupei Skid Row, cunoscut pentru piesa 18 and Life.

„Am petrecut toată noaptea uitându-mă la Bach, care pe atunci era un tip atrăgător cu păr lung, solistul trupei Skid Row”, scrie Applegate, care avea 17 ani la acel moment. „Nu vreau să o spun așa, dar Brad pe atunci încă își croia drumul ca actor și nu era încă Brad Pitt, bărbatul la care visează atât de mulți oameni”.

Christina Applegate povestește că Brad Pitt a ajuns să o conducă pe mama ei acasă în acea noapte, după ce ea a plecat cu Bach.

„Și lucrurile devin și mai rele: Brad a fost nevoit să o ducă pe mama mea acasă. Se pare că, la o benzinărie pe drum, Brad era cât pe ce să se ia la bătaie cu niște membri ai unei bande și, deloc surprinzător, apoi a fost foarte supărat pe mine”.

Regretul a apărut rapid, după ce a aflat că Sebastian Bach avea deja o parteneră de lungă durată și un copil de un an. Potrivit relatării sale, Pitt nu i-a mai vorbit „mulți ani”.

Actrița povestește că, mult timp după acel episod, două dintre fostele iubite celebre ale actorului au întrebat-o dacă este adevărat că ea este „fata care l-a lăsat pe Brad în urmă la MTV Video Music Awards”.

„Brad le spusese, se pare, separat, că încă era supărat pe mine. În cele din urmă, am căzut de acord că eram doar un copil și că, deși el merita mult mai mult, era momentul să fie iertat copilul care l-a părăsit pentru solistul trupei Skid Row”.

Cu ironie, Applegate adaugă: „Desigur, Brad este acum Brad Pitt, iar Sebastian Bach… ei bine, încă mai are părul lung, cred”.

Memoriile sale ating însă și teme mult mai sensibile. Actrița vorbește despre standardele de frumusețe imposibile care i-au fost impuse încă din adolescență. Mama ei, Nancy Priddy, i-a sugerat chiar liposucția pe coapse când era încă foarte tânără.

Presiunile s-au amplificat în perioada filmărilor la Married… with Children, unde personajul Kelly Bundy era cunoscut pentru ținutele provocatoare. Pentru a încăpea în rochiile personajului, Applegate spune că făcea antrenamente intense și se abținea de la mâncare.

„Faptul că reușisem să atrag atenția unui star rock celebru la vremea aceea și apoi să îl las pe cineva ca Brad Pitt la o petrecere… tot nu m-a convins că sunt o persoană atrăgătoare”.

„Pentru milioane de americani care urmăreau Married… with Children eram un exemplu de frumusețe feminină, dar pentru mine eram ‘prea banală”, spune ea. „Credeam că fața mea este cel mult mediocră. Munceam enorm pentru corpul meu, dar nu eram niciodată mulțumită. Au fost zile în care mergeam la o clasă de spinning, apoi mă antrenam cu antrenorul personal, apoi mergeam la cursuri de dans încă două ore și jumătate, mereu în căutarea imposibilului, abuzându-mi corpul în slujba unei perfecțiuni care era la fel de dăunătoare ca orice dependență. Boala mea pentru perfecțiune a fost mereu forța motrice din viața mea”.

Totuși, Christina Applegate spune că nu consideră serialul responsabil pentru această presiune.

„Sigur, era mereu parte din show faptul că eu trebuia să fiu un obiect asupra căruia oamenii să arunce priviri pofticioase, dar eu am fost cea care a vrut să poarte acele rochii ale lui Kelly Bundy pentru a reprezenta ceva din spiritul epocii”.

Inițial, personajul trebuia să fie o „tipă dură, motociclistă”, însă conceptul s-a schimbat după ce actrița a văzut documentarul The Decline of Western Civilization: The Metal Years. Filmul include un concurs de frumusețe pentru stripperițe îmbrăcate în „rochii lycra, cu părul ridicat foarte sus, enorm, creț și cu aer de groupie'.

De aici, scrie Applegate, Kelly Bundy s-a născut din nou „ca o adevărată prostituată rock'. Cu toate acestea, ea spune că a interpretat-o ca pe o virgină, chiar dacă publicul era conștient de ironia situației.

„Era un produs al epocii, al videoclipurilor MTV, cu femei care purtau corsete mult prea strânse și făceau lucruri ciudate pentru bărbați cu păr creț și rebel. Mi s-a spus că am interpretat doar o prostituată. Nu este adevărat”.

În viața personală, Applegate a avut și o scurtă relație cu Anthony Kiedis, solistul trupei Red Hot Chili Peppers. Cei doi s-au cunoscut când ea avea 17 ani. Prima întâlnire a avut loc într-o piață, unde mama ei li s-a alăturat pentru un sandviș.

„Apoi Anthony m-a părăsit, dar imediat după aceea mi-a spus: Hei, ai putea să-mi speli hainele? Iar eu, ca o fană proastă, am făcut-o”, scrie actrița.

În jurnalele sale, spune ea, apar „aproape nesfârșite probleme cu bărbații pe care i-am ales”, descriși drept „nenorociți” și „ratați” pe care credea că îi poate salva.

Una dintre relațiile sale, cu un bărbat al cărui nume nu este menționat în carte, a fost marcată de ani de abuz fizic și emoțional. Acesta îi controla hainele și alimentația. Mama ei o implora „să se îndepărteze naibii de el”, iar actorul Ed O’Neill, care îl interpreta pe Al Bundy în serial, îl „ura” atât de mult încât ea se temea că l-ar putea lovi.

Applegate a făcut un avort după ce a rămas însărcinată cu el în aprilie 1991. Relația s-a încheiat după o ceartă violentă, în care acesta a aruncat o brichetă spre ea și i-a turnat tequila pe gât.

În memoriile sale, actrița vorbește și despre problemele de sănătate care i-au marcat viața. În 2021 a fost diagnosticată cu scleroză multiplă și se întreabă dacă modul în care și-a tratat corpul de-a lungul anilor a contribuit la această boală. Anterior, în 2008, în timp ce lucra la serialul Samantha Who?, a fost diagnosticată cu cancer de sân și a suferit o dublă mastectomie.

După mai multe relații, Applegate s-a căsătorit în 2001 cu actorul Johnathon Schaech, deși, după cum scrie, chiar în ziua nunții știa că nu este persoana potrivită. Cei doi s-au despărțit în 2005.

Ulterior, a avut o relație cu fotograful Lee Grivas și a început o poveste cu muzicianul olandez Martyn Lenoble, din trupa Porno for Pyros, chiar înainte de a afla că Grivas murise în urma unei supradoze de droguri. Applegate și Lenoble s-au căsătorit în 2013 și au împreună o fiică, Sadie, în vârstă de 15 ani.

Anul trecut, Christina Applegate a vorbit onest despre impactul emoțional pe care lupta ei cu scleroza multiplă l-a avut asupra fiicei sale.

„O văd cum se uită la mine când zac în pat și nu mă pot mișca, sau când vreau să merg să-i spun noapte bună, dar nu pot ajunge până la camera ei pentru că picioarele nu mă mai ajută în ziua respectivă. Acum abia dacă reușesc să ajung până la baie… și asta a frânt-o. Era ca și cum ar fi pierdut mama pe care o avea din cauza acestei boli nenorocite”.

În carte, actrița vorbește și despre dificultățile actuale cauzate de scleroza multiplă, care au lăsat-o uneori imobilizată la pat.

„O mare parte din viața mea am simțit că binele stă la baza răului, dar s-a întâmplat ceva ciudat, ceva cu care nu sunt obișnuită. Nu voi mai minți, nu voi mai fi fata cuminte și nu voi spune că toate acestea sunt o binecuvântare, dar există o fărâmă de înțelegere de sine care continuă să apară încet, pe măsură ce spun povestea acestor cincizeci și ceva de ani. Vreau să vorbesc cu fetița aceea mică care a crezut mereu că trebuie să fie perfectă. Poate că asta este această carte”.

Foto: Hepta

