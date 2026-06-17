Sarah Pidgeon, actrița din serialul „Love Story” are o relație cu fostul iubit al lui Taylor Swift. Cum au fost fotografiați cei doi în public

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Se pare că Sarah Pidgeon trăiește o nouă poveste de dragoste. Sâmbătă, 13 iunie, actrița a fost fotografiată sărutându-se cu Joe Alwyn în timpul unei ieșiri în New York.

Potrivit imaginilor publicate de PEOPLE, Sarah Pidgeon, în vârstă de 29 de ani, și Joe Alwyn, de 35 de ani, au optat pentru ținute lejere, formate din blugi și tricouri. La un moment dat, actrița a fost surprinsă mergând cu brațul în jurul umerilor actorului cunoscut pentru rolul său din Hamnet.

Aceasta este prima dată când cei doi sunt fotografiați împreună în mod public. Apariția vine însă după ce publicația Deux Moi a relatat, săptămâna trecută, că cei doi actori ar fi fost văzuți de mai multe ori împreună în Brooklyn.

Sarah Pidgeon traversează o perioadă excelentă din punct de vedere profesional, după succesul serialului Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. Cu toate acestea, actrița a preferat să își țină viața sentimentală departe de atenția publicului și nu a vorbit niciodată deschis despre relațiile sale.

În trecut, au existat speculații privind o posibilă relație cu Caleb Harper, solistul trupei Spacey Jane, însă Joe Alwyn este prima persoană cu care a fost asociată public după succesul producției FX.

Joe Alwyn, după relația cu Taylor Swift

Numele lui Joe Alwyn este cunoscut mai ales datorită relației sale de lungă durată cu Taylor Swift. Cei doi s-au despărțit în aprilie 2023, după aproximativ șase ani împreună. Între timp, artista este logodită cu Travis Kelce, vedeta echipei Kansas City Chiefs. La momentul separării, surse apropiate au declarat pentru PEOPLE că ruptura nu a fost una conflictuală.

„Taylor nu credea că relația lor va funcționa pe termen lung”, a spus atunci o sursă. „Au rămas în relații bune. Nu are nimic rău de spus despre Joe.”

În aprilie 2024, o altă sursă declara că actorul „a mers mai departe' după despărțirea de Taylor Swift și că este „fericit și se întâlnește cu alte persoane'.

„Este un tip extraordinar și nu îi plac deloc dramele”, spunea sursa. „A iubit-o cu adevărat, însă pur și simplu nu a funcționat.”

Joe Alwyn a vorbit pentru prima dată despre despărțire în iunie 2024, când a fost întrebat despre albumul The Tortured Poets Department.

„Aș spera ca oricine să poată înțelege și empatiza cu dificultățile care vin odată cu încheierea unei relații lungi, pline de iubire și de implicare, care a durat mai bine de șase ani și jumătate”, a declarat actorul pentru The Sunday Times Style. „Este o situație greu de gestionat.”

Sarah Pidgeon este una dintre tinerele actrițe care au atras atenția criticilor în ultimii ani. Absolventă a prestigioasei instituții de teatru Carnegie Mellon School of Drama, ea s-a remarcat prin roluri în seriale precum The Wilds și Tiny Beautiful Things. În 2026, a cunoscut un succes important datorită interpretării lui Carolyn Bessette-Kennedy în serialul Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, producție care a readus în atenție una dintre cele mai fascinante povești de dragoste din istoria recentă a Americii.

La rândul său, Joe Alwyn este cunoscut atât pentru cariera sa în cinematografie, cât și pentru relația de lungă durată pe care a avut-o cu Taylor Swift. Actorul britanic și-a făcut debutul pe marele ecran în filmul Billy Lynn’s Long Halftime Walk și a apărut ulterior în producții apreciate precum The Favourite, Mary Queen of Scots și Stars at Noon.

foto: Instagram

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