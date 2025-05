Gina Pistol, dezvăluiri despre stilul ei de viață. Cum reușește vedeta să se mențină în formă: „Am avut de furcă cu kilogramele”

Gina Pistol a făcut o serie de mărturisiri despre stilul ei de viață. Prezentatoarea TV a împărtășit câteva dintre secretele sale care o ajută să se mențină în formă.

Gina Pistol, despre stilul ei de viață

Gina Pistol a dezvăluit cum anume a reușit să scape de kilogramele pe care le considera în plus. Prezentatoarea TV obișnuiește să facă sport de mai multe ori pe săptămână și are grijă să aibă o alimentație echilibrată.

„Sunt bine, sănătoasă, am mai slăbit puțin, se vede? Am avut de furcă cu kilogramele astea… După o anumită vârstă, 38 de ani, așa am observat eu, nu mai funcționează nimic din ce funcționa înainte. Nu reușeam să scad sub 60 de kilograme. Mă blocasem și era atât de frustrant, pentru că aveam zile în care mâncam exact ce trebuia să mănânc, făceam și mișcare și nu reușeam pur și simplu. Nu știu ce s-a întâmplat la un moment dat, am slăbit sub 60 de kilograme, am 58 și vreau să ajung la 55, 56. Dacă vrei să arăți bine pe sticlă, trebuie să arăți mai slăbuță.

Merg de 3 ori pe săptămână la sală, de mâncat, am început să mănânc din nou cartof dulce, a fost o perioadă când nu-l mai suportam, mi se aplecase, apoi am început iar să îl mănânc. Sunt niște enzime speciale pentru cei care au intoleranță la histamină, mănânc și o carne la grătar sau la cuptor, cu o salată lângă, dar nu știu ce s-a întâmplat, dar am reușit să scad sub 60 de kilograme.”

Gina Pistol a dezvăluit care sunt defectele soțului ei

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea showbiz-ului. Au devenit părinți pentru prima dată în primăvara anului 2021, odată cu nașterea micuței Josephine. Cei doi au hotărât să păstreze discreția în privința fiicei lor, evitând să îi arate chipul pe rețelele sociale. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Gina Pistol a dezvăluit în direct care sunt defectele soțului ei, Smiley. Prezentatoarea TV consideră că artistul este mult prea calm, în comparație cu ea, care are o fire agitată.

„Defecte? Este foarte calm… pe mine mă scoate din sărite pentru eu sunt foarte agitată și el, uneori, este foarte calm și e fix opusul meu. Este bine, dar ca femeie mai ai nevoie să te cerți cu cineva și nu ai cu cine. Așa… nu știu ce, nu prea mai are. Nu… mai lăsa prosoapele pe jos, dar asta s-a rezolvat. Nu prea… Da, e prea calm! Nu e un lucru rău, dar uneori am și eu nevoie de cineva cu care să mă cert. E foarte calculat și nu am cu cine să mă cert uneori când vreau să mă cert. Aaa și mai are un defect, nu știe să deseneze, să nu-l pui să deseneze un soare sau un nor că nu…”, a declarat Gina Pistol.

Foto: Instagram

