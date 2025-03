Smiley, dezvăluiri emoționante despre viața de familie. Ce a povestit despre Gina Pistol și fiica lor, Josephine: „Avem ritualuri, jocuri, dansuri, sesiuni de cântat…”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Într-un interviu acordat recent, Smiley a vorbit deschis despre modul în care îmbină viața profesională cu cea de familie.

„Nu știu exact dacă am găsit echilibrul perfect despre care spui, nici nu mi-am propus asta concret. Am trăit viața și evenimentele în coordonatele mele, cu simțirile și prioritățile mele. Deși separate, profesia și familia conviețuiesc și ca program, și ca dinamică, și ca inspirație și energie. Până la urmă, ele fac parte din același om, așa că se completează, se hrănesc una pe alta pentru a crea un tot armonios. Oricum, fetele sunt cu mine mereu, că le mai am din când în când și fizic alături la filmări, la concerte și la studio nu poate decât să mă bucure și mai mult. Cum sunt ca soț și ca tată? Păi, eu să spun?! (zâmbește) Mă joc, glumesc, iubesc, sunt serios uneori și neserios alteori, încerc să fiu atent și prezent”, a povestit artistul pentru VIVA! .

Pe 9 martie 2025, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol a împlinit patru ani. Artistul se declară emoționant de etapa frumoasă din viața fiicei sale.

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Gina Pistol a dezvăluit în direct care sunt defectele soțului ei, Smiley. Prezentatoarea TV consideră că artistul este mult prea calm, în comparație cu ea, care are o fire agitată.

„Defecte? Este foarte calm… pe mine mă scoate din sărite pentru eu sunt foarte agitată și el, uneori, este foarte calm și e fix opusul meu. Este bine, dar ca femeie mai ai nevoie să te cerți cu cineva și nu ai cu cine. Așa… nu știu ce, nu prea mai are. Nu… mai lăsa prosoapele pe jos, dar asta s-a rezolvat. Nu prea… Da, e prea calm! Nu e un lucru rău, dar uneori am și eu nevoie de cineva cu care să mă cert. E foarte calculat și nu am cu cine să mă cert uneori când vreau să mă cert. Aaa și mai are un defect, nu știe să deseneze, să nu-l pui să deseneze un soare sau un nor că nu…”, a declarat Gina Pistol.