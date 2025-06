Ce înțelegere au făcut Smiley și Gina Pistol de dragul fiicei lor, Josephine. Confesiunea făcută de artist: „Am realizat că e cam greu…”

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pe 9 martie 2021, când s-a născut fetița lor, Josephine Ana Maria. Deși micuța a împlinit deja patru ani, părinții au ales să nu-i dezvăluie chipul publicului, în ciuda numeroaselor imagini postate cu ea pe rețelele sociale.

Într-un interviu acordat recent, Smiley a mărturisit că vara aceasta nu va reuși să plece în vacanță împreună cu soția și fiica lor.

„Nu am când să-mi iau o vacanță. Am realizat că e cam greu anul ăsta să ne luăm vacanță împreună și nici separat. Adică eu, sigur, nu am când”, a povestit artistul pentru Cancan.ro.