Smiley, anunț special privind familia lui la doi ani de la nunta cu Gina Pistol: „În curând, în toamna asta…”

În plin sezon aglomerat, cu repetiții și emoții pentru Marea Finală Românii au talent de pe 23 mai, Smiley nu uită să-și facă timp și pentru viața de familie. Pe 27 mai, el și Gina Pistol marchează doi ani de la nunta lor, iar planurile nu vizează ceva de amploare.

Artistul a mărturisit că anul acesta vor petrece, cel mai probabil, alături de prieteni într-un cadru resrtâns. Ba mai mult, Smiley a făcut și un anunț special privind familia lor.

În toamna acestui an, cei doi vor îmbrăca pentru prima dată rolul de nași de cununie. „Da, vom fi nași în curând, în toamna asta. E prima (pereche n.red.), ca nași de cununie.”, a confirmat Smiley, vizibil entuziasmat.

Chiar dacă la cununie sunt debutanți în rolul de nași, la botez lucrurile stau altfel. Smiley are deja o listă impresionantă de fini.

„ Nași de botez eu sunt la Pavel, la impresarul meu, la Alex Velea. Fini mai am, băiatul lui Șerban Cazan, Amza. Am câțiva fini și fine.”

Despre alegerea datei de 27 mai pentru propria nuntă, artistul recunoaște că a fost mai degrabă o chestiune practică decât una sentimentală.

„Nu, nu are o semnificație specială. Am ales-o că atunci era liberă locația și ne-am dorit să fie o nuntă mai mult în aer liber decât în interior. Nu mai țin minte exact, dar cred că atunci am găsit liber.”