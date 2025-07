Blugii cu talie joasă revin: un trend cool sau toxic?

Material de Diana-Mihaela Călinescu

Unii îmbrățișează blugii cu talie joasă cu nostalgie, alții ridică din sprânceană cu suspiciune. Sunt ei cu adevărat un statement actualizat la vremurile noastre sau doar o reîncarnare a unui trend toxic?

Revenirea lor poate fi pusă pe seama nostalgiei pentru era Y2K, dar și a ciclicității modei, care readuce în prim-plan, la fiecare 20 de ani, piesele care cândva făceau furori.

Blugii cu talie joasă nu sunt o invenție a anilor 2000, deși cei mai mulți așa îi percep. Originea lor merge înapoi până în anii 60, când Mary Quant, aceeași care a inventat și fusta mini, a început să experimenteze cu haine care lăsau din ce în ce mai mult din corp la vedere. Apoi, în anii 70, artiști ca Cher sau The Rolling Stones au dus ideea și mai departe. Totuși, momentul lor de glorie a venit clar în perioada Y2K, odată cu Britney Spears, Christina Aguilera, Paris Hilton și Beyoncé. Imaginează-ți look-ul clasic: top alb, scurt, o pereche de blugi low rise bleu care abia acoperă șoldurile, pantofi cu toc subțire și o geantă baguette pe umăr. Era uniforma anilor 2000.

Astăzi, acel look e din nou peste tot. Pe TikTok, Instagram, în colecțiile designerilor și, mai ales, pe stradă. Vedete precum Hailey Bieber, Gigi Hadid sau Kylie Jenner au integrat blugii cu talie joasă în ținutele lor de zi cu zi, contribuind la revenirea lor spectaculoasă. Internetul e plin de comentarii de tipul „born in the wrong decade”, semn că tinerii de azi se simt conectați cu vibe-ul anilor 2000, dar aduc un twist actual.

Când vine vorba despre revenirea acestui trend, despre ce nu se vorbește?

Ce au în comun toate vedetele care au popularizat blugii cu talie joasă atunci și cele care o fac acum, 20 de ani mai târziu? Răspunsul e simplu: toate sunt slabe. Foarte slabe. Cu talie mică, abdomen plat, șolduri conturate, dar discrete. Practic, silueta ideală pentru acel tip de croială. În anii 2000, dacă nu aveai corpul potrivit, nu purtai blugi cu talie joasă. Sau dacă îndrăzneai, primeai rapid semnale, directe sau subtile, că nu sunt pentru tine.

Blugii cu talie joasă au fost văzuți ca simbolul unei estetici restrictive, exclusiviste, în care corpul era mai important decât haina. Erau cool, sexy, provocatori, dar și o formă de presiune: nu te potrivești în ei? Înseamnă că tu ești problema, nu blugii.

Diferența notabilă între versiunea originală și cea de azi este că, în 2025, femeile încep tot mai mult să ignore aceste „reguli nescrise”. Conceptul de body positivity a câștigat teren, iar acum vedem blugi cu talie joasă purtați cu încredere de persoane cu corpuri diverse, fără rușine, fără să-și ceară scuze pentru cum arată. Bineînțeles, nu putem spune că stigma a dispărut complet. Platforme ca TikTok au făcut loc pentru voci care critică reîntoarcerea acestui trend, spunând că reînvie standarde toxice. Jennifer Hudson, de exemplu, a declarat că nu suportă acest tip de blugi, pentru că o fac să se simtă ca o „bitter bitch”. Megan Fox a spus și ea că nu înțelege de ce i-ar purta cineva, pentru că sunt incomozi.

Și totuși, în mijlocul acestor păreri, se formează o nouă abordare: da, poți purta blugii cu talie joasă, dar nu mai trebuie să-ți modifici corpul pentru ei. Fit-urile s-au schimbat: de la croielile extrem de mulate și joase de altădată, la variante mai relaxate, cu talie joasă dar lejeri pe picior, mai prietenoși cu diverse forme. Nu e doar o revenire a trend-ului, ci o rescriere a lui.

Așadar, sunt blugii cu talie joasă un trend cool sau toxic? Adevărul e că pot fi ambele, în funcție de cum alegem să-i purtăm și cum ne raportăm la ei. Dacă îi vedem ca pe un statement nostalgic și îi purtăm cu relaxare, fără presiune, pot fi o alegere amuzantă, chic, care ne conectează cu trecutul. Dar dacă reactivăm ideea că doar anumite corpuri ar putea să fie văzute în ei, riscăm să ne întoarcem la o estetică restrictivă, care nu mai are ce căuta în prezent.

