Cele mai eficiente trucuri pentru îngrijirea părului în sezonul rece

Știu că schimbarea rutinei de îngrijire în funcție de sezoane poate părea un gest vanitos sau un răsfăț dar, în realitate, pielea și părul chiar au nevoi diferite pe parcursul anului. Gândește-te, de exemplu, cum e când folosești în mijlocul unei zile caniculare cea mai densă și emolientă cremă pe care o ai în baie. Te confrunți cu exces de sebum, pielea ta e lipicioasă și e posibil chiar să ai parte de un episod acneic. În schimb, dacă iarna folosești o cremă mult prea lejeră, eventual pe bază de apă, sunt șanse mari ca pielea să nu primească hidratarea de care are nevoie și să devină foarte uscată, ternă sau să se descuameze. Principiile astea se aplică și în cazul scalpului, fiindcă la urma urmei e tot piele și, implicit, în cazul părului. Dacă nu le acorzi îngrijirea potrivită, starea lor poate fi direct afectată de temperaturile scăzute, de vântul puternic ori de umiditatea ridicată din această perioadă. Tocmai de aceea ți-am pregătit un mic ghid, care te va ajuta să îți menții părul sănătos și puternic, chiar și după o vacanță prelungită la munte!

Scalp Detox

Poate părea surprinzător, dar cheia unui păr sănătos constă într-o rutină corectă de îngrijire a scalpului. Chiar dacă nu suntem obișnuite să îi acordăm prea multă atenție, scalpul are nevoie de mai mult decât de o simplă curățare. Dacă nu îndepărtezi în mod corect produsele de styling sau uleiurile naturale ale pielii, cu timpul, se poate confrunta cu mătreață, iritare, uscare sau chiar descuamare. Și mai mult decât atât, procesul de creștere a părului va fi considerabil încetinit. Așa că, dacă vrei un păr sănătos, poți începe cu o detoxifiere a scalpului. Un prim pas în acest proces, deși banal, însă foarte eficient, este să îți perii părul. Înainte de culcare, de baie sau după un antrenament fizic. Astfel vei îndepărta o parte din reziduurile acumulate pe timpul zilei. Apoi, săptămânal, asigură-te că folosești un scrub special pentru această zonă. Christophe Robin Cleansing Purifying Scrub with Sea Salt și Kérastase Scrub Énergisant conțin sare de mare, un exfoliant natural ce elimină impuritățile, detoxifică scalpul și te ajută să combați excesul de sebum sau mătreața.

Anti-mătreață

Temperaturile scăzute și aerul uscat favorizează apariția mătreții, iritarea sau descuamarea scalpului (un factor ce duce la căderea părului). Așa că dacă te confrunți cu aceste afecțiuni, nu te îngrijora, e o reacție normală a pielii.

În plus, le poți ține sub control dacă folosești produsele potrivite. Cum îți spuneam, scrub-urile te vor ajuta să ții sub control mătreața și să îi oferi scalpului tău un detox binemeritat, însă dacă problemele persistă, ai nevoie de o rutină de îngrijire mai complexă. Începe să folosești un șampon special pentru tratarea mătreții, cum ar fi L’Oréal Professionnel Serie Expert Scalp Advanced, Biorga Cystiphane D.S sau Ducray Sensinol. Chiar dacă ești tentată să le folosești din abundență, nu uita că părul tău are mai multe nevoi în același timp. De aceea, îți recomand ca la prima curățare să folosești un produs anti-mătreață, iar la a doua unul pentru tipul tău de păr (uscat, vopsit, degradat etc).

Hidratează

Hidratare, hidratare, hidratare! Astea sunt cuvintele pe care trebuie să le reții în sezonul rece dacă vrei să previi deteriorarea părului. Dacă în mod normal obișnuiești să folosești un balsam, acum e timpul să treci la o mască mult mai hidratantă și mai densă. O variantă excelentă este Masquintense Riche de la Kérastase, un produs bogat în proteine de origine vegetală și niacinamide, ce hrănește și hidratează intens chiar și părul foarte uscat și deteriorat. Printre preferatele mele se mai numără și Maria Nila Structure Repair Masque și Oway moisturizing hair mask, două măști cu formule vegane, ce te vor ajuta să ai un păr mătăsos, strălucitor și puternic chiar și când temperaturile scad considerabil, iar aerul e foarte uscat. De asemenea, pentru că îți spuneam că ideea de hair cycling, adică alternarea produselor de îngrijire pentru păr, e foarte eficientă în această perioadă, pe lângă șamponul pentru curățarea scalpului, poți folosi și unul hidratant, cum este Moisture Me Rich de la Matrix.

Folosește un leave-in

Dacă încă nu folosești un produs de tip leave-in, trebuie să remediezi ASAP problema. Fiindcă nu necesită clătire, îți va hidrata, hrăni și proteja părul mai mult timp și, în același timp, îi va îmbunătăți vizibil textura. Dacă firul tău de păr este gros și uscat, un ulei hidratant (Ouai Hair Oil sau Gisou Honey Infused Hair Oil) te va ajuta să previi deteriorarea și aspectul tern. Îl poți aplica pe părul umed, proaspăt spălat, dar și pe părul uscat, ori de câte ori simți că părul tău începe să devină casant și aspru. În schimb, dacă ai un fir de păr normal, alege un produs mai lejer, cum ar fi măștile leave-in L’Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Molecular și K18 Molecular Repair Hair Mask. Ambele produse tratează părul în profunzime, la nivel molecular, îl hidratează intens și îl protejează împotriva factorilor externi nocivi. În plus, au o textură ușoară, ce nu îți îngrașă părul.

Anti-frizz

Ai observat că în timpul iernii părul tău are de multe ori un aspect electrizat? Ei bine, și asta e tot o consecință a condițiilor meteo. Aerul uscat deshidratează părul și deschide cuticula, provocând astfel electrizarea acestuia. Dacă uleiurile sau măștile leave-in nu reușesc să combată aspectul frizzy, atunci folosește înainte să ieși din casă și un produs special creat pentru a trata această problemă. Îți recomand să încerci Color Wow Dream Coat, Kérastase Discipline Fluidissime sau Virtue Frizz Block Smoothing Spray. Toate trei funcționează perfect chiar și când umiditatea este foarte ridicată și îi oferă părului un finish neted și strălucitor.

Tips & tricks

Nu doar rutina de îngrijire te poate ajuta în acest sezon, ci și lucrurile mici, pe care deseori le treci cu vederea. De exemplu, spală-ți părul cu o apă la temperatură medie. Apa fierbinte și aburii deshidratează firul de păr, făcându-l mai fragil și mai predispus la rupere. De asemenea, încearcă să reduci pe cât posibil produsele de styling. Dacă chiar trebuie să îți coafezi părul, folosește Dyson Airwrap, un aparat ce se bazează pe efectul Coandă și pe o tehnologie inovatoare, numită controlul inteligent al căldurii, care măsoară temperatura fluxului de aer de peste 40 de ori pe secundă și reglează căldura pentru a asigura menținerea temperaturii sub 150°C.

Iar sfatul lui George Negrișan, ambasador L’Oréal Professionnel, e să îți acoperi părul cât mai mult atunci când ieși afară și trebuie să înfrunți temperaturile scăzute, vântul, ploaia sau ninsoarea. „Dacă ești la munte și e foarte frig și ninge, sunt șanse mari ca părul tău să înghețe. Acest lucru provoacă ruperea și deteriorarea firului de păr și, cel mai probabil, vei fi nevoită să îl tunzi. Așa că îți recomand să îți ascunzi părul complet sub o căciulă sau o glugă. Iar dacă apelezi la accesoriile potrivite, poți obține un look foarte stylish și cool.”

