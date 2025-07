Adrian Nartea, fotografii speciale cu fiicele sale. Cum le-a surprins pe Mara și Petra

Adrian Nartea trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Alina Ferinceac. S-au cunoscut în 2010, în Tunisia, la o ședință foto. La vremea respectivă, amândoi activau în modelling. Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au împreună două fete, pe Mara și Petra.

Pe Instagram, Adrian Nartea a împărtășit o serie de imagini adorabile cu fiicele sale. Actorul a anunțat că Mara și Petra se află în vacanță și le-a surprins pe cele două în natură.

În ceea ce privește viața lui personală, Adrian Nartea preferă discreția și sunt puține ocaziile în care vorbește despre acest aspect. Dar, recent, actorul a făcut câteva mărturisiri despre viața lui de familie și cele două fiice ale sale.

„Sunt cel mai tare tătic ever! Încerc să fiu cât se poate de prezent cu toate condițiile astea. E mișto cu fetele! Sarcina mea este să le arăt lor un exemplu de bărbat pe care ele să și-l dorească atunci când o să fie mari. Nu e o sarcină ușoară, dar pentru mine este o sarcină destul de ok de îndeplinit pentru că eu vreau să am grijă să fiu un model pentru ele. Vreau să fac lucrurile așa cum trebuie ca să fiu un exemplu pentru ele”, a declarat actorul pentru Click!.