Cele 4 zodii care nu fac față ușor stresului

Pentru următoarele zodii, perioadele stresante sunt extrem de complicate și dificile și le cauzează stări puternice de anxietate, pe care cu greu le vor gestiona.

Scorpion

Nativii Scorpion sunt foarte duri cu ei și au pretenții extrem de mari. Își imaginează că ei dețin în totalitate controlul în jurul lor și că nu pot apărea erori în munca lor, când, de fapt, nu este deloc așa. Se stresează de fiecare dată când apare o problemă, fie ea și una minoră, și își consumă resurse emoționale dând vina pe ei, chiar dacă nu e cazul.

Fecioară

Fecioarele își propun să nu greșească absolut deloc. Din păcate, dorința lor de a atinge perfecțiunea se transformă într-una toxică, menită să le stârnească foarte multă gelozie și o nevoie de competiție nedreaptă. Din cauza asta, de multe ori se confruntă cu stări de anxietate și chiar panică și simt tot mai mult că stresul e tot mai copleșitor.

Capricorn

Nativii Capricorn vor să fie perfecți în orice sector al vieții lor, dar acest lucru este imposibil. Și-au setat acest obiectiv care le creează așteptări nerealiste, dar și o mulțime de frustrări. Pun foarte multe presiuni pe ei și simt că dacă nu își ating obiectivele, își pierd cu totul încrederea în propria persoană, oricât de multe validări primesc de la oamenii care chiar contează în viața lor.

Rac

În ciuda numeroaselor exerciții pe care le practică pentru a-și găsi calmul, nativii Rac tot nu reușesc să se linișească și să nu se mai streseze pentru orice lucru mărunt. Orice eșec profesional se transformă pentru ei într-o tragedie și cu greu își mai găsesc din nou motivația și inspirația. Spre exemplu, se îngrijorează dacă o persoană nu le răspunde din prima la telefon și își imaginează tot felul de scenarii care, de fapt, nici nu corespund cu realitatea.

