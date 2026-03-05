Cele 4 zodii care nu fac față ușor stresului

Aceste zodii se simt de multe ori copleșite și doborâte din cauza stresului.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Cele 4 zodii care nu fac față ușor stresului

Pentru următoarele zodii, perioadele stresante sunt extrem de complicate și dificile și le cauzează stări puternice de anxietate, pe care cu greu le vor gestiona. 

Scorpion

Nativii Scorpion sunt foarte duri cu ei și au pretenții extrem de mari. Își imaginează că ei dețin în totalitate controlul în jurul lor și că nu pot apărea erori în munca lor, când, de fapt, nu este deloc așa. Se stresează de fiecare dată când apare o problemă, fie ea și una minoră, și își consumă resurse emoționale dând vina pe ei, chiar dacă nu e cazul. 

Fecioară

Fecioarele își propun să nu greșească absolut deloc. Din păcate, dorința lor de a atinge perfecțiunea se transformă într-una toxică, menită să le stârnească foarte multă gelozie și o nevoie de competiție nedreaptă. Din cauza asta, de multe ori se confruntă cu stări de anxietate și chiar panică și simt tot mai mult că stresul e tot mai copleșitor.

Capricorn

Nativii Capricorn vor să fie perfecți în orice sector al vieții lor, dar acest lucru este imposibil. Și-au setat acest obiectiv care le creează așteptări nerealiste, dar și o mulțime de frustrări. Pun foarte multe presiuni pe ei și simt că dacă nu își ating obiectivele, își pierd cu totul încrederea în propria persoană, oricât de multe validări primesc de la oamenii care chiar contează în viața lor.

Rac

În ciuda numeroaselor exerciții pe care le practică pentru a-și găsi calmul, nativii Rac tot nu reușesc să se linișească și să nu se mai streseze pentru orice lucru mărunt. Orice eșec profesional se transformă pentru ei într-o tragedie și cu greu își mai găsesc din nou motivația și inspirația. Spre exemplu, se îngrijorează dacă o persoană nu le răspunde din prima la telefon și își imaginează tot felul de scenarii care, de fapt, nici nu corespund cu realitatea.

Citește și:
Căsnicia cu aceste 5 zodii va fi dificilă și sortită eșecului

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Zodiile care vor străluci în luna martie 2026
Astrologie
Zodiile care vor străluci în luna martie 2026
Zodiile care au șanse extrem de mari să se îmbogățească în 2026
Astrologie
Zodiile care au șanse extrem de mari să se îmbogățească în 2026
Cele 4 zodii care reușesc să își îndeplinească cele mai arzătoare dorințe
Astrologie
Cele 4 zodii care reușesc să își îndeplinească cele mai arzătoare dorințe
Zodiile care sunt nesigure cu privire la ceea ce își doresc să facă în viață
Astrologie
Zodiile care sunt nesigure cu privire la ceea ce își doresc să facă în viață
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 2-8 martie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 2-8 martie 2026
Horoscopul lunii martie 2026: previziuni complete
Astrologie
Horoscopul lunii martie 2026: previziuni complete
Libertatea
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă
Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret
Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate. Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană înainte de a muri
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate. Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană înainte de a muri
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
catine.ro
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din astrologie
Zodiile care își cer iertare mult prea des, chiar și când nu este nevoie
Zodiile care își cer iertare mult prea des, chiar și când nu este nevoie
Astrologie

Dacă ai prin preajmă vreo persoană născută sub acest semn zodiacale, atunci știi deja că își cere des scuze.

+ Mai multe
Cele 4 zodii care au cele mai mari șanse să-și întâlnească dragostea adevărată în 2026
Cele 4 zodii care au cele mai mari șanse să-și întâlnească dragostea adevărată în 2026
Astrologie

Semnele zodiacale din lista de mai jos vor avea, în sfârșit, noroc în dragoste după atâtea dezamăgiri suferite.

+ Mai multe
Zodii care sunt dezamăgite de viața lor, chiar dacă au parte de succes
Zodii care sunt dezamăgite de viața lor, chiar dacă au parte de succes
Astrologie

Indiferent de realizările și de succesul de care s-ar bucura, semnele zodiacale de mai jos se simt dezamăgite și sunt nemulțumite cu ceea ce au.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC