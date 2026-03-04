Zodiile care vor străluci în luna martie 2026

O nouă lună a început, prima lună de primăvară, așa că a venit timpul să vedem care vor fi zodiile care vor străluci în perioada aceasta!

Pești: ești în centrul atenției

Pentru nativii Pești, luna martie reprezintă în mare parte sezonul în care își sărbătoresc ziua de naștere și poate că acesta este și cel mai important motiv pentru care vor fi mereu în centrul atenției. Vor fi răsfățații astrelor, din toate punctele de vedere, prin urmare, nimeni nu va rezista în fața șarmului lor și se vor bucura de succes pe toate planurile. Nu sta și analiza lucrurile care ți se întâmplă, ci sărbătorește-le! Acum este momentul tău.

Gemeni: accent pe carieră

În domeniul carierei, nativilor Gemeni le va merge foarte bine în luna martie. Conjuncturile astrale arată că este foarte posibil ca nativii Gemeni să aibă parte de lucruri benefice în sectorul profesional în această lună: este vorba fie despre o mărire de salariu, fie despre o promovare sau un proiect foarte important care le este atribuit. Gemenii se vor bucura din plin de aprecierea colegilor la job și, cel mai important, de aprecierea superiorilor.

Fecioară: familia este pe primul loc

În relația de cuplu, nativii Fecioară vor avea parte de intimitate și momente frumoase petrecute alături de cel drag. Comunicarea cu partenerul se va desfășura foarte bine în această perioadă și, implicit, conflictele vor fi evitate cu tact și maturitate. Lucrurile merg cât se poate de bine pe plan personal pentru nativii Fecioară în martie, datorită aspectelor benefice aflate în casa dragostei. Și în carieră situația este roz, însă s-ar putea ca Fecioarele să aibă așteptări foarte mari și să se streseze fără rost.

Săgetător: succes pe toate planurile

Nativii Săgetător stau foarte bine la capitolul sănătate în această lună, dar se vor bucura de succes și în domeniul profesional. Fie că îți faci analizele uzuale, fie că ai simțit nevoia unor controale mai amănunțite, rezultatele vor fi bune și nu vei avea probleme la capitolul sănătate. În carieră, Săgetătorii vor excela în această lună și este posibil să beneficieze și de un bonus datorită muncii depuse.

Foto: PR

