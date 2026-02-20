Primele imagini cu Andrew Mountbatten-Windsor, când a părăsit închisoarea, după arestarea sa. Cum a fost surprins fostul Prinț

Fostul Prinț Andrew părea îngrozit în timp ce părăsea închisoarea joi seară, după arestarea sa. Membrul discreditat al familiei regale, care a împlinit 66 de ani joi, a fost fotografiat cu o expresie șocată, în timp ce încerca să se ascundă pe bancheta din spate a unei mașini care ieșea din Aylsham Police Station, în Regatul Unit.

Andrew Mountbatten-Windsor, îngrozit după arestarea sa

El era însoțit de un șofer și de un bărbat neidentificat. Mai devreme în cursul zilei, Prințul Andrew a fost arestat sub suspiciunea de abuz în exercitarea unei funcții publice, în perioada în care a lucrat ca trimis comercial britanic.

El este acuzat că ar fi transmis documente comerciale confidențiale agresorului sexual și pedofilului condamnat Jeffrey Epstein.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul Ducele de York riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață. Ofițerii au sosit și au înconjurat locuința lui Andrew, Sandringham Estate, în estul Angliei, în jurul orei 8:00 dimineața, ora locală.

Un anchetator a fost fotografiat având asupra sa un laptop emis de poliție.

Autoritățile au sosit în vehicule neinscripționate, iar două dintre mașini au plecat aproximativ 30 de minute mai târziu, echipa de securitate a lui Andrew urmându-le la scurt timp. De asemenea, a fost efectuată o percheziție la proprietate și la fosta locuință a lui Andrew din Berkshire, Royal Lodge.

„În urma unei evaluări amănunțite, am deschis acum o investigație privind această acuzație de abuz în exercitarea unei funcții publice”, a declarat într-un comunicat adjunctul șefului poliției Oliver Wright din cadrul Thames Valley Police. „Este important să protejăm integritatea și obiectivitatea investigației noastre, în timp ce lucrăm împreună cu partenerii noștri pentru a examina această presupusă infracțiune. Înțelegem interesul public major în acest caz și vom oferi actualizări la momentul potrivit.„

Reacția Regelui Charles

Regele Charles al III-lea și-a exprimat „cea mai profundă îngrijorare” cu privire la acuzațiile aduse fratelui său mai mic.

„Ceea ce urmează acum este procesul complet, corect și adecvat prin care această problemă va fi investigată în mod corespunzător și de către autoritățile competente” a transmis monarhul în vârstă de 77 de ani într-un comunicat. „În acest demers, așa cum am mai spus, au întregul nostru sprijin și cooperare deplină. Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să își urmeze cursul.„

Andrew a ocupat funcția de Reprezentant Special al Regatului Unit pentru Comerț și Investiții Internaționale între 2001 și 2011.

Documentele Epstein, publicate recent, susțin că Andrew i-ar fi trimis condamnatului decedat rapoarte privind călătorii efectuate în 2010 în Vietnam și Singapore.

Potrivit Official Secrets Act, trimișii comerciali sunt obligați să păstreze confidențialitatea detaliilor călătoriilor, chiar și după retragerea din funcție.

De asemenea, autoritățile investighează acuzațiile potrivit cărora Epstein ar fi traficat o femeie în Regatul Unit pentru ca Andrew să întrețină relații sexuale cu aceasta. Andrew a negat anterior orice faptă ilegală, deși relația sa cu Epstein era cunoscută de mult timp.

În documentele nou publicate, Andrew apare și într-o fotografie stând aplecat deasupra unei femei, cu mâna pe abdomenul acesteia.

Andrew a fost deposedat de titlurile regale anul trecut, pe fondul acuzațiilor grave că ar fi colaborat cu Epstein în calitate de client al acestuia. La acel moment, a fost obligat să părăsească domeniul Royal Lodge.

Prima investigație împotriva lui Andrew a fost declanșată după ce victima lui Epstein, Virginia Giuffre, a susținut că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu el de mai multe ori, începând de la vârsta de 17 ani. Se relatează că Andrew i-ar fi plătit milioane lui Giuffre, care a murit în aprilie 2025, în cadrul unei înțelegeri amiabile, deși a continuat să nege acuzațiile aduse împotriva sa.

