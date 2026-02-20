Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune. De ce a luat această decizie radicală: „Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că…”

Diana Dumitrescu și-a întristat fanii după ce a anunțat că a luat decizia de a renunța la actorie și televiziune.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 20.02.2026, 09:41,  de  Andreea Ilie
Diana Dumitrescu
VEZI FOTO
POZA 1 / 27

Diana Dumitrescu este printre cele mai cunoscute actrițe din showbiz-ul autohton, care se bucură zilnic de o familie superbă. Vedeta și soțul ei, Alin Boroi, sunt căsătoriți din 2018, iar împreună au un băiețel adorabil, pe nume Carol, de care actrița vorbește de fiecare dată cu multă emoție și mândrie.

Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune

Au trecut două decenii de când Diana Dumitrescu pășea în lumea actoriei, marcând un început care avea să o transforme într-una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecrane. Cu roluri importante în telenovele românești de succes, actrița a reușit să cucerească publicul prin talentul autentic și prezența carismatică. Chiar dacă a ales să se retragă din prim-planul industriei, numele ei rămâne puternic legat de perioada de glorie a serialelor filmate în Buftea.

În 2025 Diana Dumitrescu s-a alăturat echipei TVR și a prezentat împreună cu Alexandra Timofte emisiunea „Top Invers – Eroii Comediei', care a debutat la TVR pe 20 aprilie 2025 și care a putut fi vizionată în fiecare duminică.

Diana Dumitrescu și-a întristat fanii după ce a anunțat că a luat decizia de a renunța la actorie și televiziune. Actrița trece printr-o transformare profundă, care implică atât planul personal, cât și pe cel spiritual.

Diana Dumitrescu s-a botezat în religia penticostală și a decis să își schimbe radical stilul de viață și imaginea, renunțând la aparițiile provocatoare și alegând ținute sobre și elegante.

Vedeta a dezvăluit că, după ce s-a pocăit, dorește să își trăiască viața după alte principii și, deși nu i-a fost ușor să se gândească la retragerea din televiziune și din lumea serialelor, a înțeles că aceasta este direcția pe care trebuie să o urmeze.

„Nu mai iau nicio decizie fără să mă rog, fără să primesc un semn, dar mi se așază ce am de făcut și ce nu. Sunt contracte pe care le refuz, sunt oameni cu care nu mai lucrez, sunt oameni cu care nu mai vorbesc, pentru că schimbarea cere sacrificiu. Eu mi-am dat viața mea Domnului și îl las să o modeleze așa cum consideră El. Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că nu L-am cunoscut mai devreme, dar eu cred că El m-a chemat atunci când a considerat că sunt pregătită să renunț la mine, la tot.

Inclusiv cu ieșitul meu din această lume a fost una din realizările cele mai dureroase că mi-am dat seama că mă opresc din drumul meu alături de Dumnezeu, pentru că am această teamă de a ieși cu totul din lumea asta. În momentul când am realizat ce mă ține înapoi mi-am dat seama că trebuie să las aceste trăiri și emoții, pentru că Dumnezeu are alt plan cu mine. Televiziunea, serialele, nu mai fac parte din drumul meu”, a mărturisit actrița în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Diana Dumitrescu, noi dezvăluiri despre decizia ei de a se pocăi

Diana Dumitrescu a uimit recent pe toată lumea cu noile sale declarații despre convertirea de la creștinism ortodox la religia penticostală.

„Ca să înțeleagă toată lumea, pocăința înseamnă că îți regreți păcatele și lucrurile greșite pe care le faci în fața Domnului. Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă. Toată viața mea o să mai păcătuiesc. Greșim în fiecare zi. Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de explicat. Trebuie să ai această experiență cu Dumnezeu ca să poți să înțelegi chemarea Domnului”, a explicat actrița în podcastul Ioanei Ginghină.

Ea a povestit și câteva experiențe neplăcute pe care le-a avut în bisericile ortodoxe și care i-au influențat decizia de a nu mai frecventa acele lăcașuri de cult.

„Faptul că m-am botezat nu mă disciplinează. Nu mă face mai bună. Eu tot timpul m-am considerat un om bun. N-am fost niciodată un om rău. Ceea ce mie mi s-a întâmplat a fost o chestie spirituală. Faptul că eu am ales să fac acest botez este un lucru spiritual. Mi s-a spus: ‘Ești mai tristă de când ți-au schimbat religia. Faci doar curat în casă.’ Nu, fac curat în casă pentru că asta fac. N-are nicio treabă cu religia! (…) M-am dus acolo pentru că este biserica unde soțul meu mergea. Am trei biserici ortodoxe în jurul casei și, la una, m-am dus când era Carol mic să îi dau Sfânta Împărtășanie. Era bebeluș și nu voia. I-am zis: ‘Stai, părinte, ce faci?’. Dar de ce cu forța? Și nu m-am mai dus. În altă parte m-am dus și era să-mi dea foc la păr cu lumânarea. Nu m-am mai dus. Au fost tot felul de lucruri”, a explicat ea.

Citește și:
Loredana spune adevăratul motiv pentru care a renunțat la emisiunea Vocea României de la PRO TV: „Mi-am dat seama că…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Mesajul emoționant transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS
People
Mesajul emoționant transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS
Eric Dane, starul din "Grey's Anatomy" și "Euphoria", a murit la 53 de ani. Actorul fusese diagnosticat cu ALS în urmă cu un an
People
Eric Dane, starul din "Grey's Anatomy" și "Euphoria", a murit la 53 de ani. Actorul fusese diagnosticat cu ALS în urmă cu un an
Angelina Jolie plănuiește o schimbare majoră. Actrița ar putea părăsi Statele Unite ale Americii
People
Angelina Jolie plănuiește o schimbare majoră. Actrița ar putea părăsi Statele Unite ale Americii
Alexia Eram, asemănare izbitoare cu mama ei. A recreat o imagine cu Andreea Esca din tinerețe: "Bună seara Franța, bună seara Paris"
People
Alexia Eram, asemănare izbitoare cu mama ei. A recreat o imagine cu Andreea Esca din tinerețe: "Bună seara Franța, bună seara Paris"
Shakira, reacție neașteptată după ce un fan a adus o pancartă cu Gerard Piqué la concertul ei
People
Shakira, reacție neașteptată după ce un fan a adus o pancartă cu Gerard Piqué la concertul ei
Mădălina Ghenea dezvăluie secretul siluetei sale. Cum se menține actrița în formă: "Nu cred în diete universale"
People
Mădălina Ghenea dezvăluie secretul siluetei sale. Cum se menține actrița în formă: "Nu cred în diete universale"
Libertatea
Imagini cu vedetele la balul mascat Bridgerton. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras atenția cu ținutele spectaculoase
Imagini cu vedetele la balul mascat Bridgerton. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras atenția cu ținutele spectaculoase
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Aris Eram, critici dure la adresa lui Cristian Boureanu. Fostul politician ar putea fi descalificat. „Mi se pare că întrece măsura”
Aris Eram, critici dure la adresa lui Cristian Boureanu. Fostul politician ar putea fi descalificat. „Mi se pare că întrece măsura”
Decizia luată de Monica Tatoiu după 39 de ani de căsătorie. Ce mesaj i-a transmis soțului: „Am vrut să-i fac o surpriză”
Decizia luată de Monica Tatoiu după 39 de ani de căsătorie. Ce mesaj i-a transmis soțului: „Am vrut să-i fac o surpriză”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"
Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
E însărcinată la 47 de ani! Vestea momentului în showbiz a venit cu puțin timp în urmă: „În curând vom fi trei”
E însărcinată la 47 de ani! Vestea momentului în showbiz a venit cu puțin timp în urmă: „În curând vom fi trei”
catine.ro
Șase femei coreano-americane, pe coperta revistei Variety. Mesajul lor despre curaj și depășirea barierelor
Șase femei coreano-americane, pe coperta revistei Variety. Mesajul lor despre curaj și depășirea barierelor
Horoscopul zilei de 20 februarie 2026. Berbecii sunt mai energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 februarie 2026. Berbecii sunt mai energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să îți amenajezi casa pentru a părea mai îngrijită. Trucuri de la specialiști, fără eforturi mari
Cum să îți amenajezi casa pentru a părea mai îngrijită. Trucuri de la specialiști, fără eforturi mari
Revani. Rețetă de prăjitură grecească cu griș și lămâie, însiropată
Revani. Rețetă de prăjitură grecească cu griș și lămâie, însiropată
Mai multe din people
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia lui Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia lui Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
People

Iulia Vântur a fost alături de partenerul ei, Salman Khan, în momentele dificile.

+ Mai multe
Câți bani ar fi câștigat Oase și Maria Pitică pentru cele șapte săptămâni de participare la Power Couple Sezonul 3
Câți bani ar fi câștigat Oase și Maria Pitică pentru cele șapte săptămâni de participare la Power Couple Sezonul 3
People

Oase și Maria Pitică au fost eliminați din competiția Power Couple de la Antena 1 după șapte săptămâni.

+ Mai multe
Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat în Norfolk pe fondul scandalului cu dosarele Epstein
Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat în Norfolk pe fondul scandalului cu dosarele Epstein
People

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul Prinț al Marii Britanii, a fost arestat pe 19 februarie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC