Andreea Marin, dezvăluiri inedite înainte de ziua ei de naștere: „După atâtea furtuni pe care destinul ni le aduce”

Pe măsură ce ziua în care va împlini 50 de ani se apropie, Andreea Marin a marcat recent ziua de nume, dedicând un mesaj emoționant celor care i-au transmis urări. Vedeta a vorbit despre cum prioritățile ei s-au schimbat odată cu trecerea timpului, afirmând că nu mai simte dorința de a organiza petreceri.

De Sfântul Andrei, Andreea Marin a împărtășit un mesaj de mulțumire celor care i-au fost aproape.

„A 49-a sărbătoare de Sfântul Andrei din viața mea, precedând împlinirea a 50 de ani de trai pe pământ, îi împlinesc acuși, puțin înainte de Crăciun. Tot ce vreau anul acesta e liniștea, pacea în suflet, după atâtea furtuni pe care destinul ni le aduce. Nu simt nevoia să petrec ( am dansat și am cântat de ziua mea toată viața și a fost frumos, am nenumărate amintiri cu energie și bucurie), anul acesta darul pe care eu simt să mi-l fac este tihna și sper ca în jurul lumii oamenii, singurii care tulbură pacea, să găsească ceva mai sănătos de făcut decât … mult zgomot pentru nimic. Luați-vă oamenii dragi în brațe și prețuiți timpul petrecut împreună. Căutați să fiți constructivi, viața nu trebuie să fie o continuă luptă. Ea este așa cum îi îngăduim să fie, dacă o iubim”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin pe Instagram.

În ultima perioadă, Andreea Marin a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă. Vedeta este adepta sportului și, pe lângă mișcare, înainte de a face orice fel de schimbare în planul ei alimentar, vedeta se consultă cu specialiștii din domeniu și urmează întocmai ceea ce i se recomandă, pentru a nu se confrunta mai târziu cu probleme care să îi afecteze sănătatea.

„Secretul este să fii mereu ambițios și să te ții de ceea ce ai învățat bun! În ultimii aproape 2 ani eu am învățat să las deoparte obiceiurile greșite. Munceam foarte mult și nu aveam o disciplină a lucrului, nu puteam să am mesele așa cum trebuie. Nu reușeam să țin ritmul și să gătesc sănătos. Când am revenit la calea cea bună am încercat să fac sport, să merg la diverse proceduri însă am înțeles că, de fapt, totul pornește de la o dietă corectă. Medicul nutriționist m-a convins că dacă nu ai o dietă corectă, faci sport degeaba. Dieta dă startul și determină, de fapt, calitatea vieții tale. Mi-am făcut analizele, am avut grijă să urmez această dietă potrivită mie, personalizată. Trebuie să îți faci analizele și în funcție de starea ta de sănătate și plăcerile tale, nutriționistul știe să îți facă o dietă potrivită pentru tine”, a spus Andreea Marin pentru Click!