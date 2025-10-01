Cele 3 cupluri de zodii care au relații solide și sănătoase

Cuplurile de zodii de mai jos sunt destinate să aibă relații cu implicații serioase.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Cele 3 cupluri de zodii care au relații solide și sănătoase

În timp ce unele cupluri de zodii sunt destinate să aibă relații tensionate, toxice, cu multiple certuri și frustrări, altele, așa cum sunt și cele de mai jos, creează conexiuni care au la bază principii sănătoase de viață. Citește mai departe și află care sunt acele perechi de zodii cu relații de cuplu solide.

1. Taur și Balanță

Într-o relație, Taurii și Balanțele se susțin reciproc, se înțeleg de minune și își acordă spațiul necesar atunci când fiecare simte nevoia să se deconecteze și să petreacă timp cu propriile gânduri. S-au obișnuit să discute deschis despre toate problemele și frământările lor, fără să se simtă jenați că ar putea fi judecați. Înainte de a forma un cuplu, au avut o relație strânsă de prietenie și așa au reușit să se cunoască și descopere mult mai bine.

2. Rac și Capricorn

Racii și Capricornii comunică de la bun început care sunt intențiile lor referitoare la relație, ceea ce îi ajută enorm să își stabilească o bază comună. Perspectivele lor de viitor sunt similare, se ghidează după aceleași principii de viață, iar împreună au o relație de cuplu echilibrată și bazată pe încredere, respect reciproc și un angajament serios și de lungă durată luat de ambele părți.

3. Săgetător și Pești

Individual, nativii Săgetător și Pești sunt destul de tensionați, se lasă mult prea ușor afectați de toate problemele celor din jur și sunt cuprinși de o stare continuă de agitație. Dar, când formează un cuplu, lucrurile de schimbă dramatic, pentru că reușesc să se completeze foarte bine și să își înțeleagă reciproc emoțiile și trăirile intense. Sunt la fel de implicați în relație și au aceleași planuri de viitor, la care lucrează zilnic.

Citește și:
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Horoscopul lunii octombrie 2025: previziuni complete
Astrologie
Horoscopul lunii octombrie 2025: previziuni complete
Cele mai potrivite cadouri pentru persoana iubită, în funcție de zodia ei
Astrologie
Cele mai potrivite cadouri pentru persoana iubită, în funcție de zodia ei
Calitatea pe care o apreciezi cel mai mult, în funcție de zodia ta
Astrologie
Calitatea pe care o apreciezi cel mai mult, în funcție de zodia ta
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 29 septembrie - 5 octombrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 29 septembrie - 5 octombrie 2025
Zodiile care leagă relații de prietenie mai târziu în viață
Astrologie
Zodiile care leagă relații de prietenie mai târziu în viață
Horoscopul toamnei 2025 - previziuni pentru toate zodiile
Astrologie
Horoscopul toamnei 2025 - previziuni pentru toate zodiile
Libertatea
Cum a filmat-o Irina Columbeanu pe Monica Gabor. S-au întâlnit în Dubai, unde petrec timp cu Ramona
Cum a filmat-o Irina Columbeanu pe Monica Gabor. S-au întâlnit în Dubai, unde petrec timp cu Ramona
Anunțul făcut de Daciana Sârbu, după ce s-a aflat de noul iubit: „Întotdeauna am trăit în adevăr”. Ce dorință are actualul partener
Anunțul făcut de Daciana Sârbu, după ce s-a aflat de noul iubit: „Întotdeauna am trăit în adevăr”. Ce dorință are actualul partener
Vecina Ioanei Popescu, detalii despre ultima conversație cu jurnalista. Ce mărturisire îi făcuse: „Avea probleme”
Vecina Ioanei Popescu, detalii despre ultima conversație cu jurnalista. Ce mărturisire îi făcuse: „Avea probleme”
Stelian Ogică, prima reacție după ce a divorțat de Alexandra, soția cu peste 30 de ani mai mică decât el: „Presezi omul”
Stelian Ogică, prima reacție după ce a divorțat de Alexandra, soția cu peste 30 de ani mai mică decât el: „Presezi omul”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
catine.ro
Pamela Anderson și-a schimbat pentru prima dată culoarea părului de la Baywatch. Cum a pozat actrița la 58 de ani
Pamela Anderson și-a schimbat pentru prima dată culoarea părului de la Baywatch. Cum a pozat actrița la 58 de ani
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce aură emoțională emani, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce aură emoțională emani, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Cum să îți menții greutatea în sezonul rece. Sfaturi utile și ușor de pus în practică
Cum să îți menții greutatea în sezonul rece. Sfaturi utile și ușor de pus în practică
Mai multe din astrologie
Semnele zodiacale care îți dau semnale false și contradictorii din punct de vedere amoros
Semnele zodiacale care îți dau semnale false și contradictorii din punct de vedere amoros
Astrologie

Dacă vei merge la întâlniri amoroase cu următoarele zodii, vei vedea că îți vor transmite semnale contradictorii.

+ Mai multe
Femeile născute în aceste 4 zodii își ajută mereu partenerul de cuplu atunci când întâmpină o problemă
Femeile născute în aceste 4 zodii își ajută mereu partenerul de cuplu atunci când întâmpină o problemă
Astrologie

Femeile născute în zodiile de mai jos sunt pregătite să își ajute partenerul de viață în momentele de cumpănă.

+ Mai multe
Cele 6 zodii care vor trece prin experiența divorțului
Cele 6 zodii care vor trece prin experiența divorțului
Astrologie

Citește mai departe și descoperă dacă și zodia ta se află printre cele care sunt predispuse să pună punct căsniciei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC