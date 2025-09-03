Ți se pare că partenerul tău de cuplu te copiază în multe aspecte? Ce ascunde asta

Ce înseamnă că partenerul te copiază? Are aceleași comportamente ca și tine, spune aceleași lucruri, vine cu aceleași idei sau unele foarte apropiate de ale tale. Și este evident că înainte nu proceda așa. Iar ceea ce face el naște reacții foarte diferite din partea ta, care pot susține sau pot sabota cuplu, conexiunea emoțională dintre voi.

Aroganța

Te raportezi dintr-o poziție de superioritate, de aroganță, poate chiar ceea ce îi spui este un atac direct la adresa sa, încărcat de umilință, critică. Nu iei în calcul faptul că poate compatibilitatea dintre voi este cea care își spune cuvântul, că nu doar tu ai idei bune sau faci lucruri bune și astfel intri în competiție cu partenerul. Că poate i-ai modelat un comportament bun pe care este benefic să îl pună în practică și partenerul. Nu vezi beneficiile, nu vezi aspectele pozitive. Nu observi partea aceasta din tine care îl minimizează, îi reduce partenerului importanța, îl desconsideră și cum asta îți face în primul rând rău ție. Căci nu îți vezi cu adevărat partenerul, cine este el, te distanțezi emoțional.

Confort pentru tine

Să îți oglindească ceea ce faci la nivel comportamental poate arăta implicarea și disponibilitatea pentru efort a partenerului. Vrea să te simți bine, confortabil, ca atare este dispus să replice tocmai ceea ce faci tu pentru a-ți recrea familiarul. Și, în același timp, poate fi o formă de respect, de a ține cont de ceea ce a observat că este important pentru tine, chiar și la un nivel mic, aparent banal, care e repetat zi de zi ca pe un soi de pilot automat. În același timp poate fi curiozitate pentru pasiunile tale, deschiderea pentru a-ți împrumuta un comportament ce e important pentru tine.

Vrea să îți facă pe plac

Complianța lui în relație cu tine și nu numai, ai observat asta și cu prietenii voștri, cu familia din care provine, nu este ceva nou. Este evident cum nu cere, nu pune limite, nu negociază, ci se supune dornic să mențină pacea, să fie totul bine, diplomat, absolut toată lumea să fie mulțumită. Chiar dacă pentru el nu este ok ceea ce acceptă. Și te doare când face asta, nu o exploatezi și nu este resursă pentru manipulare. Mai mult, creează confuzie și încurcă o relaționare sănătoasă spre care țintești.

Așa că verifici cu el, îi pui întrebări, îl lași să se gândească până să dea un răspuns. Sigur că nu poți face tu munca lui personală și nici cea a unui terapeut, de altfel nici nu e indicat să îți asumi aceste roluri, dar îți dorești să îți faci partea ta de responsabilitate și să nu încurajezi un mod de a face față care acum se întoarce împotriva lui și nici nu vă ajută cu adevărat în cuplu. Iar a te copia este o altă nuanță a capitulării, pe care a învățat-o de timpuriu cel mai probabil în relație cu părinții săi, pe care a văzut-o la unul dintre ei drept strategie câștigătoare de a face față în viață.

