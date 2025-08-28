Care este partea ta de responsabilitate atunci când spui că vrei să construiești o relație sănătoasă

Privind în urmă îți dai seama ce nu a fost bine în relațiile tale anterioare. Povești de care tu ai tras sperând la o schimbare bruscă, radicală. Minciuni pe care le-ai crezut, deși realitatea îți arăta foarte clar cum stau lucrurile. Gelozie, control, lipsă de spațiu personal sau de susținere în atingerea obiectivelor proprii. Relații de distracție, fără angajament sau un minim plan de viitor. Multă critică, umilire încât la final ai avut nevoie de un timp substanțial pentru a-ți reconstrui încrederea în sine, ce a depășit ca interval refacerea emoțională de după despărțire. Nesiguranță, instabilitate care te-au măcinat puternic. Și ești hotărâtă că nu mai vrei așa ceva, ci o relație sănătoasă. Dar ce trebuie să faci pentru ea?

Ai încheiat socotelile cu trecutul

Pentru a avea o relație sănătoasă în primul rând e important să o începi pe curat. Adică să nu suferi în continuare după fostul partener, ori să devii un arici dacă îi auzi numele căci ești copleșită de furie, frustrare, resentimente și să ronțăi mental aproape zilnic scene din relația voastră, în care în imaginar să reacționezi diferit. Da, poți numi clar tot ceea ce te-a deranjat, ce nu a fost bine pentru tine acolo, dar asta să vină la pachet cu o detașare sănătoasă. De asemenea, nu privești orice nouă poveste prin filtrul a ceea ce ți s-a întâmplat în fosta relație. Ai constatat lucid ce nu ai făcut tu bine, ce nu a făcut el, îți iei lecțiile necesare dar nu trăiești cu frica să nu fie la fel și în următoarea relație. Adică să fii vindecată și disponibilă emoțional.

Să îți fie foarte clare valorile tale…

… dorințele, nevoile, perspectivele relaționale. Pe scurt să știi ce anume vrei de la partenerul tău și de la relația viitoare de cuplu ori cea care abia a început. Să știi ce vrei înseamnă să știi și ce nu vrei, care îți sunt limitele, ce este negociabil și până unde. Înseamnă să te arăți autentică, fără o versiune inițială menită să impresioneze ca apoi să pice masca și să devii vizibilă tu cea reală. Să te vulnerabilizezi, să fii deschisă asumându-ți că o relație nu poate funcționa fără implicare și că toate mecanismele de apărare posibile nu vor reduce riscul de a fi rănită pe care ți-l asumi când formezi un cuplu.

Corectarea așteptărilor

O relație sănătoasă nu este una în care nu vor exista conflicte, neînțelegeri, diferențe de perspectivă, în care nimeni nu va greși. Dar e una în care funcționați ca o echipă, în care negociați și căutați soluții, în care nu căutați perfecțiunea, în care reconstruiți, reparați și vă reapropiați după o situație dificilă.

Partenerul nu umple un gol…

… al singurătății și nu este versiunea acceptabilă acum până găsești pe cineva mai bun. Nu este nici jumătatea ta, sufletul tău pereche, cel care te completează de parcă ești incompletă sau fracționată, ori ce etichete deficitare sunt promovate printre miturile relaționale ce îți alterează perspectiva despre relații.

A fi acolo

A asculta nu doar a vorbi. A transmite onest și respectuos ce nu e ok pentru tine, a fi dispusă să lucrezi la tine și la relație, a depune efort în relație fără să aștepți ca el să facă mult mai mult doar pentru că e bărbat sau că așa îl vei menține activ și interesat. Nu ți se cuvine, relația e un contract în care fiecare oferă și primește. Te sprijină și îl sprijini. Iar a fi acolo înseamnă să fii acolo și pentru tine prin limitele pe care le pui, prin spațiul pe care ți-l dai pentru cultivarea intereselor și prieteniilor tale. Să fii acolo pentru partener respectându-i limitele sale, nu a le forța sau ignora, respectându-i și lui spațiul său personal.

Foto: PR

