Să treceți sau nu la un alt nivel al relației? Cum să îți evaluezi relația de cuplu

Ce te face să vrei acum să îți evaluezi relația? Poate că partenerul ți-a propus să vă mutați împreună, ori poate tatonați ideea căsătoriei, ba chiar să faceți un copil. Sau tu îți pui problema că îți dorești lucrurile acestea la un moment dat, unul nu foarte îndepărtat, și e important de aflat dacă le vrei sau nu cu partenerul actual. Poate că urmează o perioadă determinată în care să aveți o relație la distanță.

Unul dintre voi a primit o ofertă care este uimitoare și imposibil de refuzat. Ori tocmai din acest motiv se creionează mutarea definitivă în alt oraș sau altă țară și să îți dai seama dacă mutarea se va face în doi sau nu. Relația voastră a fost de la început una la distanță, să continuați așa nu este nicidecum o opțiune, iar pentru a fi împreună cu adevărat e necesar ca unul dintre voi să se mute în orașul în care se află celălalt. Diverse variante, scenarii, necesitatea unei analize lucide.

Nu există alegerea perfectă

Pentru a mai reduce presiunea copleșitoare, care poate induce și panică de-a dreptul, ia în calcul că nu există alegerea perfectă care să ofere deznodământul perfect. Evaluarea ta este pentru acum, nu știi ce se va întâmpla peste 5 ani sau 10 ani, iar varianta ta din viitor se va ocupa de orice aspect cu care se va confrunta atunci.

Te simți în siguranță

Siguranța este și fizică, dar și emoțională, ba chiar cu nuanțe care țin de îngrijire. Nu să aibă grijă de tine ca de un copil, să te întrețină în totalitate, ci că este capabil să contribuie la echilibrul financiar al cuplului și o face activ. Că voi doi împreună construiți această stabilitate. Apoi este un capital foarte puternic de încredere, că își ține cuvântul, simți și a dovedit-o că este în echipă cu tine, te poți baza pe el. Relația este stabilă, nu șubredă, nu instabilă, îți oferă liniște.

Sunteți deschiși

Să ai o discuție cu partenerul nu te face să te gândești 3 zile cum să expui problema, ori să taci de teamă că el se va supăra. Vorbiți onest despre ce simțiți, ce vă deranjează, sunteți transparenți dar respectuoși unul cu celălalt. Vă ascultați, țineți cont unul de opinia celuilalt și sunteți concentrați nu pe cine are dreptate, ci pe cum puteți împreună să faceți să fie bine pentru cuplul vostru. Între voi există o intimitate emoțională foarte bună.

Sunteți în aceeași etapă

Nu trebuie să vă convingeți, să veniți cu argumente și să duceți o negociere la sânge pentru cum e important acum să vă mutați împreună, de exemplu. Vă doriți lucruri similare, vă aflați în etape similare, ori dacă există un soi de decalaj el nu este semnificativ și sabotor. Pur și simplu se simte bine și ușor. Aveți valori foarte apropiate, perspective asemănătoare despre viitorul pe termen scurt și viitorul mediu, obiective comune ale cuplului, iar în cele individuale vă susțineți și vă oferiți tot suportul necesar. Vă asumați relația, responsabilități, dar știți că e important și să vă relaxați și să vă distrați împreună în moduri preferate de amândoi, ori stabilind să faceți pe rând activitățile care pe unul îl pasionează, iar pe celălalt mai puțin. Spațiul personal? Și el este respectat.

