Te-ai despărțit recent? De ce izolarea nu este o soluție iar suportul social e de neprețuit

Te-ai despărțit și resimți asta din plin. Acum se face ruptura emoțională, căci mereu ai sperat că lucrurile se vor îmbunătăți între voi, e doar o perioadă mai dificilă. Perioadă care nu părea să se termine, ci situația devenea din ce în ce mai neplăcută, partenerul nu avea urechi să audă, iar orice soluție se întrevedea în final era spulberată. Și iată cum ești din nou în punctul de a o lua de la zero emoțional. Asta îți spui, nu înseamnă că și asta este realitatea. Ok, poate fi un de la zero din punct de vedere romantic, dar până acolo mai sunt etape de parcurs, vindecarea emoțională de realizat. Iar dacă tu crezi că izolarea este eficientă, analizează din nou beneficiile suportului social pe care tu îl negi.

Raportul corect

Să fii tot timpul plecată de acasă, angrenată în diferite activități cu diferite grupuri de prieteni este o altă formă de evitare emoțională. Nu ai timp să simți, să procesezi deoarece ești permanent ocupată cu diverse distracții. Cheia este să îți dai voie să stai tu cu tine și cum emoțiile tale, și să îți dai voie să petreci timp cu oamenii care te apreciază, lângă care te simți bine și te încarci. Și singură, și împreună cu cei dragi.

Nu ai un sistem de suport social?

Uneori se întâmplă ca prietenii să plece din țară sau din oraș. Viețile voastre să capete nuanțe atât de diferite încât chiar să vă înstrăinați deoarece nu mai aveți mare lucru în comun și nu vă mai simțiți bine împreună. Sau drumurile diferite cu responsabilități diferite nu mai permit o frecvență prea bună a întâlnirilor. Vorbiți la telefon la câteva săptămâni și vă întâlniți de 2-3 ori pe an. Ori în timpul relației ai fost atât de concentrată pe partener încât ți-ai ignorat cu desăvârșire relațiile de prietenie și acum observi că ai rămas singură. Cum schimbi asta? Mergi la lansări de carte, înscrie-te la diferite cursuri care îți permit să cunoști oameni dar și să dezvolți un hobby, înscrie-te la un grup de dezvoltare personală.

Prietenii te fac să simți că aparții

După despărțire te poți simți ca o salcie în bătaia vântului, poți simți că nu mai ai rădăcini, omul tău. Dar amintește-ți că ai tribul tău, că există apartenența în relație cu familia, prietenii. De la ei vei primi suport practic și emoțional, te poți co-regla în relație cu ei. Și pe lângă reprizele de plâns mai ai nevoie și de reprize de râs, de timp petrecut frumos, iar colegii de serviciu pot fi chiar și ei o resursă în acest sens. Plasa de suport social te va ajuta și din punctul de vedere al încrederii în sine, să te privești cu mai puțină asprime, să îndrăznești și să-ți amintești că ai curaj și resurse interne.

Izolarea egal durere

Sentimentul de singurătate pe care ți-l aduce izolarea este cu adevărat dureros. Și nu este vorba despre o exprimare metaforică. Scanările la nivelul creierului arată că atunci când experimentezi singurătatea se activează aceeași zonă cerebrală care se activează și când simți durere fizică. De ce te-ai supune și tu singură unui asemenea supliciu? Este o formă de a te pedepsi deoarece îți zici că ai greșit sau nu ai făcut suficient în relație? Dacă cea mai bună prietenă ar fi în aceeași situație ce i-ai spune? În plus, izolarea implică o creștere a hormonului stresului, ceea ce se poate traduce și prin probleme de sănătate, nu doar stări depresive sau de anxietate care sunt și ele cât se poate de serioase.

