De ce bunătatea este o trăsătură importantă pe care să o cauți la un nou partener de cuplu

Bunătatea sau a fi un om bun ar trebui să fie pe primul loc în ceea ce privește criteriile de alegere a unui partener.

  Cristescu Catalina
Sigur că ai în minte o serie întreagă de trăsături pe care ți-ai dori să le aibă următorul partener, și, cu puțin noroc, să fie chiar acela alături de care vei îmbătrâni. Căci asta este ceea ce îți dorești, iubire, siguranță, stabilitate, un viitor împreună, nu o poveste sporadică care umple temporar golul singurătății, ori doar un episod tranzitoriu de pasiune pe care să-l pui la ierbarul aventurilor romantice. Iar dacă printre toate acele trăsături nu ai inclus deja bunătatea, iată de ce e important să o faci.

Empatia

Un bărbat care dovedește bunătate este un bărbat care este capabil de empatie. Se pune în locul tău, se străduiește să te înțeleagă, îți acceptă emoțiile, îți ascultă opiniile chiar și când nu este neapărat de acord cu ele. Ca atare el nu te ignoră, ci dimpotrivă, ține foarte mult cont de tine de ceea ce se petrece cu tine, de ceea ce ai nevoie.

Te poți baza pe el

Știi expresia aceea, e bun ca pâinea caldă? De ce ai spune asta despre o persoană? Pentru că te sprijină, te poți baza pe ea, nu dispare complet sau se sustrage parțial atunci când îți este greu, dovedind o implicare minimă până trece perioada dificilă. Cu el nu ești singură și nu duci totul singură. Mai mult, bunătatea aceasta radiază și către cei dragi ție, pe care îi ajută când și cum poate. Bunătatea are și note de generozitate la nivel de acțiuni, la nivel comportamental, fie că se pricepe să transmită bunătatea și prin vorbe sau aici este ceva mai stângaci.

O viață fără stres

Bunătatea lui îți creează siguranță, o ambianță relațională relaxată. Nu ești permanent încordată ca un arc, așteptându-te la lucruri rele din partea lui. Ci ești liniștită, echilibrată, bunătatea construind treptat un important capital de încredere.

Onestitatea…

… merge mână în mână cu bunătatea. Nu concepe strategii, nu joacă joculețe psihologice, nu vrea să profite de tine, să își bată joc, să te manipuleze, să te folosească. Este autentic, transparent, cinstit. Poate că nu este un maestru în arta comunicării și are propriile lui bagaje emoționale, dar în privința sa știi foarte clar unde te poziționezi.

Un grad bun de satisfacție în cuplu

Bunătatea are un efect cumulativ pe măsură ce trece timpul. Ca și cum pui cărămidă cu cărămidă la o construcție rezistentă și frumoasă. Un om bun e atent la ce spune și în ce fel vorbele sale pot răni. Un om bun își asumă responsabilitatea și nu fuge de ea. Îți lasă spațiu pentru dezvoltarea ta și te susține în obiectivele tale personale. Lângă el nu simți cum ți se fac pulbere treptat încrederea în forțele proprii și stima de sine, ci te simți văzută, auzită, importantă, valoroasă. Iar în relație cu problemele cu care vă confruntați gradul de reziliență este mai mare, simți că faci față mai bine. Și ești mai ancorată în prezentul de care te bucuri fără să fii pradă scenariilor negative despre cuplul vostru.

Nu stai prea bine la capitolul încredere? Ce te-ar ajuta la început de relație

