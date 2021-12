Semne că partenerul tău are nevoie de mai mult spațiu personal decât tine

Spațiul personal este foarte important în cuplu. Ca o relație să se dezvolte corect, să crească, are nevoie și de un minim de spațiu sau distanță. În același timp, fiecare are prietenii lui cu care vrea să se vadă în intimitate, are pasiuni, hobby-uri cărora să le dea curs, sau nevoia de timp pentru sine și gândurile sale. Dozajul de spațiu personal este cât se poate de particularizat și variază de la persoană la persoană. Astfel, ideea ta de spațiu personal este posibil să nu coincidă cu cea a partenerului tău de cuplu.

Este morocănos

Are nevoie de spațiu personal și se teme să ceară, ca tu să nu te superi, să nu îl respingi. Și comportamentul i se schimbă, asemenea unui copil care este irascibil, morocănos și nu înțelegi de ce. Se enervează din motive inocente, e nemulțumit de ceva care nu reprezenta o problemă înainte, îți găsește defecte și provoacă certuri ca să își ventileze, neadecvat, frustrarea reală.

Devine neimplicat

Te lasă pe tine să iei deciziile majore, se distanțează emoțional. Deși e în cameră cu tine, e prezent fizic, emoțional este absent. Posibil să auzi des expresia cum vrei tu sau nu contează pentru mine. Nu mai are nici chef de diverse activități și inițiativa este practic zero.

Limbaj corporal ce impune distanțarea

Nevoia lui de spațiu personal se reflectă și la nivel de limbaj non-verbal, limbajul corpului, mimică. Are o poziție închisă, cu mâinile strânse în jurul corpului, nu mai este receptiv la îmbrățișări, chiar trupul său cu totul este poziționat în direcția opusă ție. Când vorbești cu el îți evită privirea, iar dacă el îți spune ceva de asemenea nu face contact vizual.

Își schimbă programul

Deși are aceeași încărcătură la serviciu, începe și face ore suplimentare, stă peste program. Drumul spre casă durează mai mult, pleacă la ore nepotrivite știind că va sta mult în trafic. Nu se poate trezi la timp, mai rămâne în pat, nu se mai sincronizează cu tine în ceea ce privește orele de masă și mănâncă singur. Practic diverse modalități de a căuta solitudinea.

Evită întâlnirile cu prietenii

Când el dorește spațiu personal evident că aglomerația, lumea multă, agitația mulțimii este ultimul lucru la care se poate gândi. Te îndeamnă pe tine să te întâlnești cu prietenii tăi sau ai voștri, să îți vizitezi singură familia. Nici familia lui de origine nu e dornic să o vadă, așa că le refuză propunerile de vizită și vrea casa goală. Dacă se poate doar pentru el.

Îți activează fricile tale

Devenind distant, începi tu să fii anxioasă. Și te întrebi dacă aveți o problemă în relație, dacă te mai iubește, dacă nu cumva a pățit el ceva și evită să îți spună. Când de fapt nu știe să ceară ce are nevoie: spațiu pentru el.

