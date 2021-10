Simți că te sufoci în relația de cuplu? Cum să obții spațiul personal de care ai nevoie

Timpul personal, petrecut separat este uneori un subiect delicat în cuplu. E nevoie de găsirea echilibrului și dozei potrivite pentru ambii. Tu simți că te sufoci în relația ta? Așa a fost și în fostele povești de iubire? Conflictele apar de regulă când unul dintre parteneri are o tendință fuzională. Să fie non-stop alături de celălalt, care are un stil de viață foarte independent, poate chiar are un stil de atașament evitant și dorește să păstreze distanța. Desigur mai e și varianta unei nevoi firești de intimitate și spațiu personal, fără să fie vorba despre o exagerare, dar care naște anxietate în partener.

Întâi organizează-te

Știi exact ce ți-ar plăcea să faci. Poate un curs de dans, să ieși la alergat, să înveți să pictezi, să mergi regulat la spa. În general lista de activități este creionată. Înainte de a discuta cu partenerul tău despre timpul singură e important să vezi când ar fi acele zile sau intervale orare. Să îi prezinți o propunere concretă în care să ții cont și de nevoile tale și de timpul alocat cuplului.

Nu da înapoi

Poate că din teama de a nu-l supăra, de a nu-l face să se simtă respins, exclus, renunți la împlinirea nevoii tale de timp pentru tine. În aparență nu vor exista conflicte în cuplu pe acest subiect, însă frustrarea ta va răbufni în alte moduri. Te vor deranja tot felul de lucruri pe care altădată nu le băgai în seamă, devii mai irascibilă, fără chef, poate chiar te distanțezi emoțional de partenerul tău. Prin urmare asumă-ți ceea ce simți și discută despre asta în cuplu.

Întâlnirile cu alte persoane

Spațiul personal mai înseamnă și timp pentru întâlniri cu alți oameni, însă fără partenerul tău. Ceea ce e necesar să clarifici cu el. Poate că vrei să îți vizitezi părinții singură, să te întâlnești cu o prietenă la cafea și să vorbiți ca fetele. Este vorba și despre o intimitate construită în afara cuplului, cu persoane dragi ție. Iar ca o relație să dureze, e necesar să fie hrănită.

Atenție la fuga din relație

Nevoia de solitudine, de interacțiune cu alți oameni, de activități singură e perfect normală. Ea însă uneori devine un mecanism de evitare al partenerului sau relației cu totul. Poate că ești nemulțumită, rănită și te temi să discuți despre asta. Partenerul pune presiune pe tine, ceea ce se întâmplă între voi nu e în acord cu ritmul tău sau viziunea ta despre relație și te distanțezi. Vrei mult timp singură ca să îl pedepsești. Sau speri că astfel el își va da seama cât ești de importantă pentru el, se va panica și își va schimba un comportament dur și rece. Ai mai fost rănită în trecut și nu-l lași să se apropie prea mult, încercând să previi suferința din dragoste.

