Celebritățile care au vorbit deschis despre lupta lor cu problemele de sănătate mintală

Celebritățile nu sunt ferite de probleme, stres, traume sau abuzuri, iar unele dintre ele au ales să vorbească deschis de-a lungul timpului despre acestea tocmai pentru a-i face pe ceilalți conștienți și pentru a înlătura stigmatul.

Trăim în medii și contexte diferite, iar asta poate aduce după sine la frustrări, iluzii deșarte și așteptări nerealiste cu privire la propria viață. Nu ar trebui să ne lăsăm influențați de faptul că poate părea că vedetele au o viață perfectă, deoarece nu este așa.

Fie că vorbim de actori sau cântăreți, există mai multe celebrități care au mărturisit că se confruntă cu probleme de sănătate mintală, dorindu-și în același timp să tragă și un semnal de alarmă.

Prințul Harry

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Prințul Harry se implică în multe campanii de informare cu privire la importanța sănătății mintale și susține și organizații care își îndreaptă atenția către asta. În aprilie 2017, Prințul Harry a declarat pentru The Telegraph faptul că moartea mamei sale, Prințesa Diana, l-a afectat extrem de mult, confruntându-se cu anxietate, motiv pentru care a apelat și la terapie. „Faptul că mi-am pierdut mama când aveam 12 ani m-a făcut să mă închid emoțional în ultimii 20 de ani și a avut un efect serios asupra vieții mele personale, dar și asupra muncii mele”, a declarat el la acea vreme. Acum îi încurajează și pe ceilalți să fie sinceri cu privire la problemele pe care le au. În 2016, a inițiat campania Heads Together, alături de Prințul William și Kate Middleton pentru a pune capăt stigmatului din jurul problemelor de sănătate mintală.

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen a vorbit cu sinceritate despre depresia postnatală în cadrul unui eseu pentru revista Glamour. Ea a dezvăluit că se simțea și fericită, dar și extenuată în același timp după nașterea fiicei sale, Luna, ajungând în punctul în care să ia și antidepresive. A mărturisit că îi era greu să se dea jos din pat sau să mănânce și ieșea din casă pentru filmările emisiunii în care apărea, Lip Sync Battle. „Cele mai multe zile le petreceam exact în același loc pe canapea și rareori îmi adunam energia pentru a reuși să ajung la etaj, în pat”, a spus ea. Ce a ajutat-o pe Chrissy a fost că partenerul ei, John Legend, a fost lângă ea și i-a oferit sprijinul lui.

Demi Lovato

În anul 2011, Demi Lovato a fost internată într-o clinică de dezintoxicare, unde a fost diagnosticată cu tulburare bipolară. Încă de la aflarea diagnosticului, a ales să împărtășească cu fanii ei acest lucru. Inspirată de propria experiență, Demi Lovato a realizat un documentar, intitulat Beyond Silence, în care vorbește despre problemele pe care le-a avut, de la bulimie, până la supradoza de droguri care aproape i-a fost fatală. „Este important să vorbim despre asta, să înlăturăm stigma și să fim puternici dacă ne confruntăm cu o boală mintală. Este posibil să trăiești și cu o tulburare de sănătate mintală”, a spus ea pentru Variety.

Ryan Reynolds

Actorul Ryan Reynolds a mărturisit în 2017 într-un interviu pentru Variety faptul că s-a confruntat cu anxietatea încă din copilărie. „Am trei frați mai mari. Tatăl nostru era destul de rău. Nu era blând cu nimeni. Cred că anxietatea mea a apărut atunci, încercând să găsesc moduri prin care să mă controlez, dar în același timp să îi controlez și pe ceilalți. Nu am recunoscut asta la vremea respectivă.” Anxietatea lui a revenit și în momentul în care s-a lansat Deadpool, povestind că îi era teamă să nu își dezamăgească fanii. Însă, el a mai spus că soția lui, Blake Lively, l-a ajutat foarte mult. „Când filmul era în post producție am mers la Comic-Con, iar oamenii o luaseră razna. Așteptările crescute ale tuturor mă copleșeau! Blake m-a ajutat să trec prin asta. Sunt norocos să o am alături pentru a-mi păstra sănătatea mintală.”

Emma Stone

De-a lungul timpului, actrița Emma Stone a vorbit cu diferite ocazii despre anxietate. În septembrie 2017, în emisiunea The Late Show With Stephen Colbert, ea a mărturisit că, încă din copilărie, a avut tulburări psihice. „Eram un copil extrem de anxios și aveam multe atacuri de panică.” Ea a apelat la mai multe metode pentru a trece peste, precum terapia, actoria și improvizația.

Lady Gaga

Lady Gaga a mărturisit în 2014 că la vârsta de 19 ea a fost violată și a dezvoltat o tulburare de stres post-traumatic. La începutul anului acestuia, ea a vorbit despre clipele grele prin care a trecut într-un interviu cu Oprah Winfrey. „Am fost violată în nenumărate rânduri când aveam 19 ani și am dezvoltat o tulburare post-traumatic ca urmare a acestui fapt și, totodată, din cauza faptului că nu am procesat acea traumă.” În cadrul unei scrisori deschise pentru fundația ei, Born This Way, ea a vorbit de prejucățile din jurul problemelor de sănătate mintală. „Există o rușine asupra bolilor mintale, dar este important să știi că există speranță și o șansă de recuperare.” Într-un alt interviu a mărturisit că are depresie și că „este o luptă continuă.” „Lucrez la mine în mod constant. Am zile mai proaste, dar și zile mai bune.”

Selena Gomez

În luna octombrie a anului 2018, Selena Gomez s-a internat într-o clinică de tratament pentru anxietate și depresie. Ea a făcut psihoterapie comportamentală dialectică. În 2017 declara pentru Vogue că a ajutat-o extrem de mult această terapie. „Mi-aș dori ca mai multe persoane să vorbească despre terapie. Noi fetele suntem învățate să fim tăcute, puternice, sexy, relaxate, mereu ok. Avem nevoie să simțim că putem și să renunțăm.” În podcast-ul Dream It Real ea a spus că unul dintre cele mai importante lucruri este „să te cunoști pe tine.” „Pe mine terapia m-a ajutat să mă înțeleg pe mine mult mai bine.”

Cara Delevingne

Cara Delevingne a dezvăluit în emisiunea This Morning faptul că s-a simțit vinovată deoarece se confrunta cu stări depresive. După ce a realizat că nu este singura, că toată lumea trece prin asta, nu a mai avut sentimentul de vinovăție. „Dacă înveți să te iubești și să nu te intereseze ceea ce cred alții despre tine și să-ți urmărești visul, poți face orice. Și asta vreau să fiu pentru adolescenți – nu neapărat un model, ci o persoană care a trecut prin asta și a făcut față.”

Ruby Rose

Ruby Rose s-a confruntat încă de la 13 ani cu depresia și a mărturisit asta printr-o postare pe contul personal de Instagram. „Am fost diagnosticată pentru prima dată cu depresie la 13 ani, iar la 16 ani cu tulburare depresivă majoră”, a mărturisit Ruby Rose. Ea a mai spus că la 18 ani a aflat că are amnezie disociativă. „Câțiva ani au fost complet șterși din memorie.” Ruby a vorbit și despre faptul că a fost diagnosticată greșit și că a luat pastilele care i-au fost prescrise. „Am fost internată și la 12 ani am trecut și prin tentative de suicid.”

Zayn Malik

În autobiografia sa, Zayn Malik detaliază cum presiunile din jurul său și turneul formației One Direction l-au determinat să aibă probleme cu alimentația. „Erau și 2-3 zile când nu mâncam nimic”, spune artistul. Problemele sale cu alimentația și anxietatea s-au diminuat, însă el continuă să vorbească sincer de asta. „Suntem cu toții oameni. Oamenilor le este adesea frică să spună că au probleme, dar nu ar trebui să ne fie rușine cu ele”, a declarat el pentru The Sunday Times.

