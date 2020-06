Gigi Hadid, fotografie inedită alături de Zayn Malik

Chiar dacă Gigi Hadid și Zayn Malik și-au păstrat relația departe de ochii presei și a rețelelor de socializare de când cei doi s-au împăcat, acum avem parte de un selfie inedit cu ei.

De data aceasta, Gigi Hadid și Zayn Malik au făcut o fotografie împreună pentru British Vogue cu scopul de a ajuta la strângerea de fonduri pentru NAAPC și NHS Charites Together, care sprijină lupta împotriva pandemiei de coronavirus. Iconica geantă Dior a lui Gigi Hadid va fi scoasă la licitație pentru a strânge banii necesari pentru organizații.

Și Vogue a explicat în descrierea fotografiei că „unul dintre modelele sale preferate ia parte la un proiect special de strângere de fonduri pentru @NHSCharitiesTogether și @NAACP. Îmbrăcați cu piese din propriile garderobe, au împărtășit fotografii din perioada de izolare și donează aceste articole, donația fiind exclusiv online.”

Gigi Hadid și Zayn Malik și-au petrecut această perioadă de izolare acasă la familia modelului, în Pennsylvania.

Recent, modelul în vârstă de 25 de ani a confirmat faptul că va deveni mamă în cadrul unui interviu video cu Jimmy Fallon, difuzat în emisiunea The Tonight Show With Jimmy Fallon. „Evident, ne-ar fi plăcut să anunțăm știrea în modul nostru, însă suntem foarte încântați și fericiți și recunoscători pentru toate mesajele de susținere și felicitările pe care le-am primit”, a dezvăluit Gigi Hadid.

Înainte ca Gigi Hadid să facă primele declarații despre sarcină, și mama ei, Yolanda, a confirmat sarcina fiicei sale. Relația dintre Gigi Hadid și Zayn Malik a fost una cu multe despărțiri și împăcări pe parcursul ultimilor ani, însă, înainte de sărbătorile de iarnă, cei doi au ținut să își anunțe fanii că formează din nou un cuplu, după ce Gigi a postat pe Instagram Stories o imagine în care apărea gătind alături de mama lui Malik. De atunci, cei doi au fost fotografiați de mai multe ori împreună pe străzile din New York.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

