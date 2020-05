Prima fotografie cu Gigi Hadid, după ce a anunțat că este însărcinată

În mod cert, vestea că Gigi Hadid este însărcinată a luat prin surprindere pe toată lumea.

Acum, Gigi Hadid și Zayn Malik au făcut o fotografie emoționantă, în timp ce se țin de mână și poartă aceleași brățări cu ochiul lui Horus, care simbolizează protecția împotriva energiilor negative. Este prima fotografie cu modelul de când Gigi a anunțat că este însărcinată și a fost publicată chiar pe contul de Instagram al bijutierului, alături de descrierea: „Gânduri bune către acest cuplu minunat!!”

Gigi Hadid și Zayn Malik și-au petrecut această perioadă de izolare acasă la familia modelului, în Pennsylvania.

Recent, modelul în vârstă de 25 de ani a confirmat faptul că va deveni mamă în cadrul unui interviu video cu Jimmy Fallon, difuzat în cadrul emisiunii The Tonight Show With Jimmy Fallon from home. „Evident, ne-ar fi plăcut să anunțăm știrea în modul nostru, însă suntem foarte încântați și fericiți și recunoscători pentru toate mesajele de susținere și felicitările pe care le-am primit”, a dezvăluit Gigi Hadid.

Înainte ca Gigi Hadid să facă primele declarații despre sarcină, și mama ei, Yolanda, a confirmat sarcina fiicei sale. Relația dintre Gigi Hadid și Zayn Malik a fost una cu multe despărțiri și împăcări pe parcursul ultimilor ani, însă, înainte de sărbătorile de iarnă, cei doi au ținut să își anunțe fanii că formează din nou un cuplu, după ce Gigi a postat pe Instagram Stories o imagine în care apărea gătind alături de mama lui Malik. De atunci, cei doi au fost fotografiați de mai multe ori împreună pe străzile din New York.

Relația celor doi a început în noiembrie 2015, ei s-au despărțit în martie 2018, însă la scurt timp s-au împăcat. Totuși, în ianuarie 2019 s-au despărțit din nou, despărțire care a durat până la finalul anului.

Cu toate acestea, fanii modelului nu sunt surprinși de faptul că ea este însărcinată deoarece, în urmă cu câteva luni, ea a acordat un interviu publicației i-D magazine dezvăluind: „Cred că pe măsură ce înaintez în vârstă.. da, într-o zi o să îmi întemeiez o familie și nu știu dacă o să fac mereu modeling. Îmi place partea creativă a modei, este atât de ofertantă. Oamenii cu care lucrez mă fac foarte fericită și sunt norocoasă să îi am alături. Însă cine știe? Poate că o să vreau să mă ocup tot timpul de gătit”, a mai zis ea.

Foto: Profimedia

