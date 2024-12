Ce a dezvăluit Iulia Vântur despre operațiile ei estetice. Care e rutina artistei: „Mă simt bine cu mine”

Fie că e vorba de evenimente mondene, show-uri sau fotografiile de pe social media, Iulia Vântur are tot timpul apariții impecabile. Artista se preocupă de imaginea ei, iar fanii ei sunt curioși să afle la ce ritualuri de frumusețe apelează.

Iulia Vântur a răspuns la o serie de curiozități referitoare la felul în care reușește să se mențină în formă. Artista a ținut să precizeze că nu urmează un plan alimentar strict, însă acordă o atenție foarte mare activiății fizice.

Iulia Vântur nu s-a ferit să își expună părerea despre operațiile estetice. Artista a spus că nu s-a gândit să își facă o astfel de intervenție.

Iulia Vântur a dezvăluit și care sunt secretele sale de frumusețe.

Iulia Vântur și Salman Khan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi formează un cuplu de foarte mulți ani, iar artista a preferat ca detaliile despre relația lor să le păstreze secrete. Vedeta se bucură în prezent de succes la Bollywood, iar celebrul actor a susținut-o în carieră.

Într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă, Iulia Vântur a făcut câteva dezvăluiri despre modul în care și-a cunoscut partenerul.

Iulia Vântur a povestit acum ceva timp despre cât de mult a ajutat-o partenerul ei, actorul Salman Khan, în special în cariera muzicală din India. Artista a vorbit deschis și despre dezavantajele care vin la pachet atunci când ai o relație cu o persoană cunoscută.

Iulia Vântur s-a declarat norocoasă că are alături o persoană care a crezut în ea, în talentul ei muzical, și care a ajutat-o pe plan profesional.

„El a fost omul care a crezut, de fapt, în vocea mea. Atunci când eu consideram că nu sunt îndeajuns de bună să fiu acolo, nu am atâția ani în spate de muzică. În percepția mea, să fii artist și să cânți pe scenă însemna ca toată viața să faci muzică. Salman Khan este în industria asta de peste 30 de ani, îți dai seama că are o experință, are un mod de înțelepciune, are familia… tatăl lui este un om extraordinar, la fel și mama lui, el este un om foarte înțelept, oamenii vin la el să ia vorbele de duh. (…) Eu nu am avut vis să devin star la Bollywood, eu eram foarte bine aici și îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. Nu știam care e menirea mea, o căutam, dar acum știu sigur că se împlinește prin muzică. Fiecare avem o cale și o misiune în viață”, a spus Iulia Vântur.